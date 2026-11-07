Суперфлагман Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года — 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и экран 2K+

Компания Vivo готовит новый флагманский смартфон X500 Ultra. По информации инсайдера Digital Chat Station, устройство сейчас проходит плановую доработку, а его презентация ожидается в марте или апреле 2027 года.

Ранее вице-президент Vivo и руководитель продуктового направления Хуан Тао подтвердил, что компания продолжит обновлять линейку Ultra. По его словам, X500 Ultra получит значительно улучшенные возможности съёмки по сравнению с X500 Pro Max. Смартфон ориентируют в том числе на энтузиастов мобильной фотографии.

Согласно утечкам, Vivo X500 Ultra будет построен на SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, получит экран OLED с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2K+ и кадровой частотой 144 Гц. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и фронтальная камера на 50 Мп.

Основная камера, по предварительным данным, будет включать три модуля с разрешением 50, 50 и 200 Мп.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.