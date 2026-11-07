SpaceX хочет снизить стоимость космических перевозок почти в 200 раз — до $100 за 1 кг

Илон Маск рассчитывает, что в будущем SpaceX сможет снизить стоимость доставки одного килограмма груза на орбиту до $100. Об этом основатель компании заявил в интервью предпринимателю Рону Бэрону — миллиардер сравнил перспективы космических перевозок с развитием авиации.

Во время беседы Бэрон напомнил, что в 2010 году, по данным NASA, доставка килограмма груза на орбиту обходилась примерно в $18,5 тыс. Появление ракеты Falcon 9 позволило существенно снизить эту стоимость. Однако её конструкция пока не обеспечивает полной многоразовости: возвращается и повторно используется первая ступень. Вместе с тем одноразовая верхняя ступень стоит столько же, сколько стоит среднемагистральный пассажирский самолёт.

Маск сравнил такую модель с авиаперевозками, при которых после каждого рейса приходилось бы выбрасывать самолёт. Следующий шаг, по его мнению, — создание полностью многоразовой транспортной системы. Именно на этот принцип рассчитан Starship, состоящий из ускорителя Super Heavy и корабля Starship.

Предприниматель также заявил, что в перспективе SpaceX сможет запускать ускорители Super Heavy с интервалом всего в один час. Это должно обеспечить резкое увеличение количества полётов и снизить стоимость вывода грузов на орбиту. В августе Маск также говорил о планах доставлять с помощью Starship до 10 млн тонн грузов в год.