Об этом рассказал Илон Маск

Парализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы

Илон Маск заявил, что разработки Neuralink в ближайшие годы позволят людям с параличом восстановить двигательные функции.

Речь идет о возвращении способности самостоятельно передвигаться и пользоваться руками. Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X, комментируя публикацию о первом пациенте компании с мозговым имплантом.

Первым человеком, получившим такое устройство, стал 29-летний Ноланд Арбо. О начале испытаний на людях Маск объявил 30 января 2024 года. Мужчина оказался полностью парализован после несчастного случая, повредившего спинной мозг. Имплант Neuralink установили в область мозга, отвечающую за управление движениями.

Устройство оснащено тончайшими проводниками с электродами, которые считывают сигналы нейронов. Затем информация беспроводным способом передается на компьютер, позволяя пациенту управлять курсором и выполнять действия силой мысли.