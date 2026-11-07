Парализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы

Об этом рассказал Илон Маск

Илон Маск заявил, что разработки Neuralink в ближайшие годы позволят людям с параличом восстановить двигательные функции.

Речь идет о возвращении способности самостоятельно передвигаться и пользоваться руками. Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X, комментируя публикацию о первом пациенте компании с мозговым имплантом.

Парализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы
Источник изображения: elonmusk // Neuralink

Первым человеком, получившим такое устройство, стал 29-летний Ноланд Арбо. О начале испытаний на людях Маск объявил 30 января 2024 года. Мужчина оказался полностью парализован после несчастного случая, повредившего спинной мозг. Имплант Neuralink установили в область мозга, отвечающую за управление движениями.

Устройство оснащено тончайшими проводниками с электродами, которые считывают сигналы нейронов. Затем информация беспроводным способом передается на компьютер, позволяя пациенту управлять курсором и выполнять действия силой мысли. 

Наука и космосNeuralinkИсточники:elonmusk

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Суперфлагман Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года — 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и экран 2K+Следующая публикация: «Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека
Главное
Все новости
8 минут назадВ новых iPhone уже с 2027 года будет меньше физических кнопок
13 минут назадiOS 27 лишила iPhone возможности воспроизводить видео через HDMI при заблокированном экране
24 минуты назадИзменения в One UI 9.5 будут крошечными, Samsung сосредоточилась на крупнейшем в истории обновлении One UI 10, по данным Ice Universe
24 минуты назадПолный привод в базе, дизель на 136 сил и шестиступенчатая «механика»: производство нового УАЗа «Патриот X» стартует в ноябре
29 минут назад1Samsung Galaxy S27 получит минимум 12 ГБ оперативной памяти во всех версиях
34 минуты назадСбой, не позволяющий оплачивать покупки и входить в приложение, устранён. Ozon Банк снова работает в штатном режиме
«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека35 минут назад1«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека А 30 млн таких роботов смогут заменить по производительности всё население США
43 минуты назадСуперфлагман Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года — 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и экран 2K+
58 минут назадКитайцы проделали большую работу над ошибками: второй запуск ракеты Ceres-2 Y3 оказался успешным, она вывела на орбиту 4 спутника
07:21SpaceX хочет снизить стоимость космических перевозок почти в 200 раз — до $100 за 1 кг
07:102Впервые в мире выращен монокристалл алмаза диаметром 200 мм — для производства чипов
06:26В космосе напечатают опоры для солнечных батарей мощностью 5 кВт
06:227200 мА·ч, 200 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 6: Xiaomi 18 сертифицирован перед выходом
06:103Маск обещает увеличить пропускную способность Starlink в 100 раз за три года — она достигнет 80 Пбит/с
06:01Франция испытала новую ракету SyLEx от ArianeGroup для запуска военных разработок на высоту до 400 км
05:591Маск ждёт выручку SpaceX в $25 млрд за квартал — это больше годового бюджета NASA
05:464Samsung, Micron и SK Hynix могут получить очень сильного конкурента: TSMC задумалась о производстве памяти DRAM
05:33На Земле нашли древнейшую магматическую породу Марса: ей больше 4,1 млрд лет
05:31Глобальные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max могут выйти 17 ноября
05:22Производитель направляющих для кухонных ящиков контролирует до 90% рынка комплектующих для ИИ-серверов
05:201Google вложит $15 млрд в дата-центры Малайзии
05:16Redwire получит $20 млн от DARPA на испытания спутника
05:13ИИ вытесняет чипы из картриджей Nintendo
05:116500 мА·ч, IP65 и прочный корпус. Представлен Vivo Y6k за $240
05:09OpenAI оплатит электричество своих дата-центров
04:593«Не верите — разбирайте»: Huawei выпустила первый ПК, на 100% состоящий из китайских компонентов
04:452Космический мусор или нечто другое? На пляже Таиланда обнаружили металлический шар
20 000 мАч, IP69K, встроенный кабель, запальник и камера ночного видения — всего $340. Неубиваемый смартфон Oukitel WP63 вышел в продажу04:33120 000 мАч, IP69K, встроенный кабель, запальник и камера ночного видения — всего $340. Неубиваемый смартфон Oukitel WP63 вышел в продажу Смартфон выживальщика
04:13В России разрабатывают искусственную печень: клинические испытания начнутся в 2027 году
00:494При достижении температуры в 90 градусов процессоры Intel Core Ultra 4000 будут снижать частоту до 5,1 ГГц
00:261Замена DDR5-5600 на LPDDR5X-8000 привела к почти 20-процентному росту производительности iGPU Radeon 890M
00:071Пол-литровый ПК с современным процессором Intel и 13 разъёмами. Представлен MSI Cubi NUC WCG