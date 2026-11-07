Солнце стало очень активным: 35 вспышек за неполные двое суток — и это еще не конец

На Солнце резко возросло количество вспышек. За пятницу, 6 ноября, космические средства наблюдения зарегистрировали 18 событий класса C и выше, а за первые 12 часов субботы — ещё 17. Таким образом, за неполные двое суток произошло уже 35 вспышек. По оценкам специалистов, к концу субботы их число может достичь 40–50.

Рост активности начался в середине недели. В понедельник и вторник вспышек не наблюдалось, а в среду и четверг произошло по три события. Среди них была вспышка класса M3.6 — самая мощная с начала октября. Однако затем активность резко ускорилась: только за пятницу количество зарегистрированных событий оказалось в несколько раз выше.

Основным источником вспышек стала крупная группа солнечных пятен, расположенная практически в центре видимого диска Солнца. По оценке специалистов, в этой области происходит интенсивный выброс энергии в солнечную атмосферу, сопровождающийся серией вспышек средней мощности. Такой режим может быть предпочтительнее накопления энергии с последующим мощным взрывом. Однако учёные не исключают, что активный центр уже не справляется с поступающей энергией и на фоне многочисленных умеренных событий могут возникнуть более сильные вспышки.

Для сравнения, одним из наиболее активных дней нынешнего солнечного цикла стало 10 декабря 2024 года, когда зарегистрировали 29 вспышек. В 2026 году последний раз большее количество событий за сутки наблюдалось 19 августа — тогда их было 19.

В ночь на субботу она вошла в область воздействия крупной корональной дыры, из-за чего магнитное поле планеты уже находится в возмущённом состоянии. Магнитные бури пока не начались, однако специалисты предупреждают: если к воздействию корональной дыры добавятся сильные солнечные вспышки, геомагнитная обстановка может существенно ухудшиться.