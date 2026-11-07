7200 мА·ч, 200 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 6: Xiaomi 18 сертифицирован перед выходом

В Китае сертифицировали новый смартфон Xiaomi с каталожным номером M261DB. Запись появилась в базе регулятора 3C 6 ноября и указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. По информации инсайдера Experience More, речь идёт о стандартной версии Xiaomi 18, которую компания планирует представить в следующем месяце.

Xiaomi 18 Pro Источник изображения: Xiaomi

Косвенно существование базовой модели подтвердил и президент Xiaomi Group Лу Вэйбинг. Накануне презентации Xiaomi 18 Pro, состоявшейся 23 сентября, один из пользователей Weibo спросил его о базовой версии линейки. Топ-менеджер ответил, что она действительно выйдет, но будет представлена позднее.

Предполагаемые сроки запуска ранее называл и инсайдер Digital Chat Station. Ещё в августе он сообщал, что Xiaomi сначала выпустит модели Pro, а стандартную версию представит в декабре. Появление устройства в базе 3C укладывается в этот график.

По предварительным утечкам, Xiaomi 18 получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, основную камеру с датчиком разрешением 200 Мп и аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч. Для сравнения, емкость батареи Xiaomi 18 Pro составляет 7000 мА·ч.

Ранее сообщалось о том, что глобальный релиз Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max может состояться 17 ноября.