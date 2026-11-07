Первый космический корабль с ядерным двигателем отправится на Марс в течение двух лет. Таков план Трампа

США намерены ускорить разработку ядерных космических технологий и подготовку пилотируемой экспедиции

Президент США Дональд Трамп на этой неделе подтвердил, что в ближайшие два года NASA запустит первый в истории космический аппарат с ядерной двигательной установкой к Марсу. Об этом он сообщил на саммите UP в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. По словам американского лидера, миссия станет важным этапом подготовки к отправке астронавтов на Красную планету и расширению присутствия США за пределами Земли.

Заявление прозвучало на фоне реализации программы Artemis, предусматривающей возвращение американских астронавтов на Луну и создание там постоянной инфраструктуры.

Первый космический корабль с ядерным двигателем отправится на Марс в течение двух лет. Таков план Трампа
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

После облета Луны экипажем Artemis II NASA планирует в 2027 году провести испытания космических аппаратов и посадочных систем на околоземной орбите в рамках Artemis III. Следующим этапом должна стать попытка высадки людей на Луну в ходе миссии Artemis IV, намеченной на начало 2028 года.

Трамп также заявил о намерении создать постоянное американское присутствие на Луне и представил принятую им «Американскую декларацию свободы в космосе». Документ провозглашает открытость космического пространства для американских исследований и освоения. 

Наука и космосИсточники:foxnews

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