Китайцы проделали большую работу над ошибками: второй запуск ракеты Ceres-2 Y3 оказался успешным, она вывела на орбиту 4 спутника

Китайская Galactic Energy успешно запустила ракету-носитель Ceres-2 Y3, которая вывела на орбиту четыре спутника. Старт состоялся в 7:37 по пекинскому времени (02:37 мск) с космодрома Цзюцюань. Аппараты достигли солнечно-синхронной орбиты высотой 535 км. Среди них — спутники для наблюдения за океаном, сбора метеорологических данных, университетских исследований и мониторинга космической обстановки.

Это второй полёт Ceres-2 и первая успешная миссия после аварии 17 января 2026 года. За прошедшие девять с половиной месяцев Galactic Energy доработала конструкцию ракеты, двигательную установку жидкостной верхней ступени, электрические системы и наземное оборудование. По заявлению компании, нынешний запуск позволил проверить эффективность внесённых изменений и результаты дополнительных испытаний.

Ceres-2 представляет собой увеличенную и модернизированную версию ракеты Ceres-1. Она оснащена тремя твердотопливными ступенями и жидкостной верхней ступенью. Высота носителя составляет около 30 м, максимальный диаметр корпуса — 2,35 м, стартовая масса — примерно 100 тонн. Ракета способна доставлять до 1,3 тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

При создании верхней ступени инженеры использовали, в частности, металлический жидкостный двигатель, изготовленный методом 3D-печати, а также недорогие топливные баки и газовые баллоны. По замыслу разработчиков, это позволило повысить эффективность ступени и снизить её стоимость. Для сравнения, предшественница Ceres-1 могла выводить на орбиту около 300 кг груза.