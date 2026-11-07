Сбой, не позволяющий оплачивать покупки и входить в приложение, устранён. Ozon Банк снова работает в штатном режиме

Платежные операции и авторизация в приложении Ozon Банка снова доступны в штатном режиме. Кредитная организация сообщила об устранении технической неполадки, затронувшей часть пользователей 6 ноября. По словам представителей банка, специалисты восстановили работу всех сервисов.

Первые сообщения о проблемах появились 6 ноября около 11:00 по московскому времени, следует из статистики Downdetector. Количество жалоб быстро увеличивалось и достигло максимума примерно к полудню. После этого пользователи стали реже сообщать о неполадках. Сбой затронул возможность авторизации в приложении и проведения платежей.

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По итогам третьего квартала 2026 года Ozon Банк занял 18-ю позицию в рейтинге «Интерфакс-100» по объему активов. Число активных клиентов финансовой организации превышает 43 млн человек.