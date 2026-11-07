Продавайте Starlink и зарабатывайте: SpaceX открыла программу для розничных продавцов

Starlink берет на себя обработку платежей, доступ пользователей и обеспечение связи

SpaceX открыла программу для розничных продавцов оборудования Starlink. Компания предлагает магазинам продавать комплекты спутникового интернета и зарабатывать на их реализации.

Партнеры будут самостоятельно закупать и хранить оборудование, а также продавать его покупателям. При этом SpaceX берет на себя обслуживание сервиса, техническую поддержку, обработку платежей, управление доступом пользователей и обеспечение связи.

Розничным продавцам не придется заниматься подключением абонентов и сопровождением интернет-услуг.

Продавайте комплекты Starlink и другую продукцию в своем магазине. Подключите своих клиентов. Вы занимаетесь продажей и хранением комплектов Starlink и другой продукции. Компания Starlink обеспечивает сервисное обслуживание и поддержку. Starlink берет на себя обработку платежей, доступ пользователей и обеспечение связи. Вы же сосредоточитесь на продаже наших комплектов Starlink для дома и использования в дороге и на получении дохода. SpaceX

Подать заявку на участие в программе можно на сайте Starlink.