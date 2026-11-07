После запуска Starlink пользовательская база Viasat обвалилась в 6 раз в США

Сейчас у компании осталось около 100 000 абонентов

Американский спутниковый оператор Viasat лишился большей части клиентов фиксированного широкополосного доступа с тех пор, как SpaceX начала предоставлять услуги Starlink широкой публике в 2020 году. Сейчас у компании осталось около 100 000 абонентов в США против 603 000 в сентябре 2020 года.

Только за третий квартал 2026 года Viasat потеряла еще 15 000 пользователей. В среднем клиентская база оператора сокращается примерно на 5000 абонентов ежемесячно. Таким образом, развитие спутникового интернета Starlink существенно изменило расстановку сил на рынке.

После запуска Starlink пользовательская база Viasat обвалилась в 6 раз в США
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2 Lite

Viasat — это международная телекоммуникационная корпорация, а также бренд спутникового телевидения и платных телеканалов, работающий в разных странах под разными структурами

Viasat и Starlink — конкуренты в сфере спутникового интернета, но их сети устроены по-разному. Viasat использует крупные геостационарные спутники на высоте 35 786 км (серия ViaSat-3), а Starlink — тысячи малых аппаратов на низкой орбите (~550 км).

Низкая орбита обеспечивает Starlink минимальную задержку сигнала (20–40 мс) для игр и видеозвонков. У Viasat пинг значительно выше (около 600 мс), но высокая пропускная способность каналов для авиации, флота и госзаказа.

Сети и серверыStarlinkИсточники:SawyerMerritt

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