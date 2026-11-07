Samsung Galaxy S27 получит минимум 12 ГБ оперативной памяти во всех версиях

Samsung готовит серьезное разделение моделей по процессорам.

Новая утечка указывает на то, что все представители семейства Galaxy S27 могут получить не менее 12 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер Тарун Ватс (Tarun Vats) в социальной сети X.

Речь идет о международных версиях смартфонов с индексами SM-S95xB. Таким образом, даже базовая модель следующего поколения может сохранить объем ОЗУ, который сейчас предусмотрен для старших флагманов Samsung.

Samsung Galaxy S27 получит минимум 12 ГБ оперативной памяти во всех версиях
Источник изображения: tarunvats33 // Android Headlines

Для сравнения, актуальные Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus оснащаются 12 ГБ оперативной памяти. У Galaxy S26 Ultra предусмотрены конфигурации с 12 и 16 ГБ ОЗУ: увеличенный объем доступен в версии с накопителем на 1 ТБ. 

Как мы уже писали ранее, семейство Galaxy S27 также может получить существенно различающиеся процессоры. По сведениям из базы NBD, Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus оснастят Exynos 2700, Galaxy S27 Pro получит Snapdragon 8 Elite Gen 6, а наиболее дорогой Galaxy S27 Ultra — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. 

Мобильные телефоныSamsungИсточники:tarunvats33

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Сбой, не позволяющий оплачивать покупки и входить в приложение, устранён. Ozon Банк снова работает в штатном режимеСледующая публикация: Полный привод в базе, дизель на 136 сил и шестиступенчатая «механика»: производство нового УАЗа «Патриот X» стартует в ноябре
Главное
Все новости
8 минут назадВ новых iPhone уже с 2027 года будет меньше физических кнопок
13 минут назадiOS 27 лишила iPhone возможности воспроизводить видео через HDMI при заблокированном экране
24 минуты назадИзменения в One UI 9.5 будут крошечными, Samsung сосредоточилась на крупнейшем в истории обновлении One UI 10, по данным Ice Universe
24 минуты назадПолный привод в базе, дизель на 136 сил и шестиступенчатая «механика»: производство нового УАЗа «Патриот X» стартует в ноябре
34 минуты назадСбой, не позволяющий оплачивать покупки и входить в приложение, устранён. Ozon Банк снова работает в штатном режиме
«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека35 минут назад1«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека А 30 млн таких роботов смогут заменить по производительности всё население США
Парализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы38 минут назадПарализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы Об этом рассказал Илон Маск
43 минуты назадСуперфлагман Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года — 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и экран 2K+
58 минут назадКитайцы проделали большую работу над ошибками: второй запуск ракеты Ceres-2 Y3 оказался успешным, она вывела на орбиту 4 спутника
07:21SpaceX хочет снизить стоимость космических перевозок почти в 200 раз — до $100 за 1 кг
07:102Впервые в мире выращен монокристалл алмаза диаметром 200 мм — для производства чипов
06:26В космосе напечатают опоры для солнечных батарей мощностью 5 кВт
06:227200 мА·ч, 200 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 6: Xiaomi 18 сертифицирован перед выходом
06:103Маск обещает увеличить пропускную способность Starlink в 100 раз за три года — она достигнет 80 Пбит/с
06:01Франция испытала новую ракету SyLEx от ArianeGroup для запуска военных разработок на высоту до 400 км
05:591Маск ждёт выручку SpaceX в $25 млрд за квартал — это больше годового бюджета NASA
05:464Samsung, Micron и SK Hynix могут получить очень сильного конкурента: TSMC задумалась о производстве памяти DRAM
05:33На Земле нашли древнейшую магматическую породу Марса: ей больше 4,1 млрд лет
05:31Глобальные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max могут выйти 17 ноября
05:22Производитель направляющих для кухонных ящиков контролирует до 90% рынка комплектующих для ИИ-серверов
05:201Google вложит $15 млрд в дата-центры Малайзии
05:16Redwire получит $20 млн от DARPA на испытания спутника
05:13ИИ вытесняет чипы из картриджей Nintendo
05:116500 мА·ч, IP65 и прочный корпус. Представлен Vivo Y6k за $240
05:09OpenAI оплатит электричество своих дата-центров
04:593«Не верите — разбирайте»: Huawei выпустила первый ПК, на 100% состоящий из китайских компонентов
04:452Космический мусор или нечто другое? На пляже Таиланда обнаружили металлический шар
20 000 мАч, IP69K, встроенный кабель, запальник и камера ночного видения — всего $340. Неубиваемый смартфон Oukitel WP63 вышел в продажу04:33120 000 мАч, IP69K, встроенный кабель, запальник и камера ночного видения — всего $340. Неубиваемый смартфон Oukitel WP63 вышел в продажу Смартфон выживальщика
04:13В России разрабатывают искусственную печень: клинические испытания начнутся в 2027 году
00:494При достижении температуры в 90 градусов процессоры Intel Core Ultra 4000 будут снижать частоту до 5,1 ГГц
00:261Замена DDR5-5600 на LPDDR5X-8000 привела к почти 20-процентному росту производительности iGPU Radeon 890M
00:071Пол-литровый ПК с современным процессором Intel и 13 разъёмами. Представлен MSI Cubi NUC WCG