Samsung Galaxy S27 получит минимум 12 ГБ оперативной памяти во всех версиях

Новая утечка указывает на то, что все представители семейства Galaxy S27 могут получить не менее 12 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер Тарун Ватс (Tarun Vats) в социальной сети X.

Речь идет о международных версиях смартфонов с индексами SM-S95xB. Таким образом, даже базовая модель следующего поколения может сохранить объем ОЗУ, который сейчас предусмотрен для старших флагманов Samsung.

Источник изображения: tarunvats33 // Android Headlines

Для сравнения, актуальные Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus оснащаются 12 ГБ оперативной памяти. У Galaxy S26 Ultra предусмотрены конфигурации с 12 и 16 ГБ ОЗУ: увеличенный объем доступен в версии с накопителем на 1 ТБ.

Как мы уже писали ранее, семейство Galaxy S27 также может получить существенно различающиеся процессоры. По сведениям из базы NBD, Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus оснастят Exynos 2700, Galaxy S27 Pro получит Snapdragon 8 Elite Gen 6, а наиболее дорогой Galaxy S27 Ultra — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.