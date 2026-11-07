Пятница, 13-е и «критически важный прорыв, необходимый для того, чтобы жизнь стала многопланетной». Маск объяснил, чем важен следующий запуск Starship

SpaceX готовится поймать обе ступени Starship

SpaceX намерена во время следующего испытательного запуска одновременно поймать обе части ракеты Starship — ускоритель Super Heavy и сам космический корабль. Об этом сообщил Илон Маск. До сих пор компании не удавалось выполнить такую задачу в рамках одного полета.

Успешное завершение маневра станет первым случаем, когда все элементы полностью многоразовой орбитальной ракетной системы вернутся на Землю без повреждений. Это позволит приблизиться к полноценному повторному использованию Starship и Super Heavy, сократив затраты и время подготовки к следующим запускам.

Маск назвал эту технологию одним из ключевых условий реализации идеи многопланетной цивилизации. В частности, она необходима для создания транспортной системы, способной регулярно доставлять грузы и людей на Марс.

Пятница, 13-е и «критически важный прорыв, необходимый для того, чтобы жизнь стала многопланетной». Маск объяснил, чем важен следующий запуск Starship
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2 Lite
Если удастся это сделать, это будет первый случай, когда все части орбитальной ракеты вернутся на Землю в целости и сохранности. Это критически важный прорыв, необходимый для того, чтобы жизнь стала многопланетной.  
Илон Маск

Интересно, что запуск запланирован на пятницу, 13 ноября. 

Кроме того, компания SpaceX выпустила новый документальный фильм под названием Go For Orbit, документирующий первый орбитальный запуск Starship с передовыми спутниками Starlink V3.

Наука и космосИсточники:elonmusk

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Starship впервые вышел на орбиту и развернул 26 спутников Starlink V3. SpaceX выпустила 20-минутный фильм про исторический запуск
Главное
Все новости
Starship впервые вышел на орбиту и развернул 26 спутников Starlink V3. SpaceX выпустила 20-минутный фильм про исторический запуск40 минут назад1Starship впервые вышел на орбиту и развернул 26 спутников Starlink V3. SpaceX выпустила 20-минутный фильм про исторический запуск SpaceX показала, как человеческий труд превратил самую амбициозную ракету в реальность
После запуска Starlink пользовательская база Viasat обвалилась в 6 раз в США57 минут назад3После запуска Starlink пользовательская база Viasat обвалилась в 6 раз в США Сейчас у компании осталось около 100 000 абонентов
09:471Продавайте Starlink и зарабатывайте: SpaceX открыла программу для розничных продавцов
09:232Первый космический корабль с ядерным двигателем отправится на Марс в течение двух лет. Таков план Трампа
09:13Всё ради Cybercab: Tesla прекратит выпуск модели Cybertruck для массового производства беспилотных машин
09:06Каждый третий проданный ПК должен быть от Lenovo. Компания намерена захватить 30% мирового рынка ПК
08:55Honor Robot Phone 2 получит улучшенную камеру и новые возможности
08:511Выдвижные кабель и вилка с адаптером для европейских розеток. Представлена зарядка Twelve South Cablesnap
Представлена кофемашина Porsche08:392Представлена кофемашина Porsche В стиле легендарного 911 Carrera RS 2.7
08:36Необычное пьезоэлектрическое охлаждение и беспроводная зарядка. Huawei Wind Chaser поступил в продажу в Китае
08:252В новых iPhone уже с 2027 года будет меньше физических кнопок
08:204iOS 27 лишила iPhone возможности воспроизводить видео через HDMI при заблокированном экране
08:091Изменения в One UI 9.5 будут крошечными, Samsung сосредоточилась на крупнейшем в истории обновлении One UI 10, по данным Ice Universe
08:098Полный привод в базе, дизель на 136 сил и шестиступенчатая «механика»: производство нового УАЗа «Патриот X» стартует в ноябре
08:043Samsung Galaxy S27 получит минимум 12 ГБ оперативной памяти во всех версиях
07:59Сбой, не позволяющий оплачивать покупки и входить в приложение, устранён. Ozon Банк снова работает в штатном режиме
«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека07:5818«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека А 30 млн таких роботов смогут заменить по производительности всё население США
Парализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы07:552Парализованные люди смогут ходить и пользоваться руками при помощи Neuralink в ближайшие годы Об этом рассказал Илон Маск
07:501Суперфлагман Vivo X500 Ultra выйдет весной 2027 года — 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и экран 2K+
07:35Китайцы проделали большую работу над ошибками: второй запуск ракеты Ceres-2 Y3 оказался успешным, она вывела на орбиту 4 спутника
07:21SpaceX хочет снизить стоимость космических перевозок почти в 200 раз — до $100 за 1 кг
07:106Впервые в мире выращен монокристалл алмаза диаметром 200 мм — для производства чипов
06:26В космосе напечатают опоры для солнечных батарей мощностью 5 кВт
06:2217200 мА·ч, 200 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 6: Xiaomi 18 сертифицирован перед выходом
06:104Маск обещает увеличить пропускную способность Starlink в 100 раз за три года — она достигнет 80 Пбит/с
06:01Франция испытала новую ракету SyLEx от ArianeGroup для запуска военных разработок на высоту до 400 км
05:594Маск ждёт выручку SpaceX в $25 млрд за квартал — это больше годового бюджета NASA
05:465Samsung, Micron и SK Hynix могут получить очень сильного конкурента: TSMC задумалась о производстве памяти DRAM
05:33На Земле нашли древнейшую магматическую породу Марса: ей больше 4,1 млрд лет
05:31Глобальные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max могут выйти 17 ноября
05:22Производитель направляющих для кухонных ящиков контролирует до 90% рынка комплектующих для ИИ-серверов
05:201Google вложит $15 млрд в дата-центры Малайзии