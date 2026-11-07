Пятница, 13-е и «критически важный прорыв, необходимый для того, чтобы жизнь стала многопланетной». Маск объяснил, чем важен следующий запуск Starship

SpaceX намерена во время следующего испытательного запуска одновременно поймать обе части ракеты Starship — ускоритель Super Heavy и сам космический корабль. Об этом сообщил Илон Маск. До сих пор компании не удавалось выполнить такую задачу в рамках одного полета.

Успешное завершение маневра станет первым случаем, когда все элементы полностью многоразовой орбитальной ракетной системы вернутся на Землю без повреждений. Это позволит приблизиться к полноценному повторному использованию Starship и Super Heavy, сократив затраты и время подготовки к следующим запускам.

Маск назвал эту технологию одним из ключевых условий реализации идеи многопланетной цивилизации. В частности, она необходима для создания транспортной системы, способной регулярно доставлять грузы и людей на Марс.

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Если удастся это сделать, это будет первый случай, когда все части орбитальной ракеты вернутся на Землю в целости и сохранности. Это критически важный прорыв, необходимый для того, чтобы жизнь стала многопланетной. Илон Маск

Интересно, что запуск запланирован на пятницу, 13 ноября.

Кроме того, компания SpaceX выпустила новый документальный фильм под названием Go For Orbit, документирующий первый орбитальный запуск Starship с передовыми спутниками Starlink V3.