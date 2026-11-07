Honor Robot Phone 2 получит улучшенную камеру и новые возможности

Honor приступила к разработке Robot Phone 2 — преемника смартфона с подвижным механическим модулем камеры. По данным китайского инсайдера SmartPikachu, компания намерена расширить возможности устройства в области мобильной фотографии и искусственного интеллекта.

Одним из основных направлений станет дальнейшее сотрудничество с немецкой компанией ARRI, специализирующейся на профессиональном кинооборудовании. Стороны намерены совместно совершенствовать технологии видеозаписи, фотосъемки, обработки изображений и создания кинематографических эффектов.

Robot Phone 2 может получить сенсоры камеры сверхвысокого разрешения и дополнительные программные инструменты обработки контента. Аналогичные разработки, по данным источника, готовятся и для отдельного портативного устройства, которое Honor также планирует выпустить в следующем году.

Еще одним направлением модернизации станут функции искусственного интеллекта. Их конкретные возможности пока держатся в секрете, однако инсайдер утверждает, что компания также работает над улучшением системы отвода тепла. Это должно обеспечить стабильную работу устройства при продолжительных ресурсоемких нагрузках.

Дополнительные подробности о Robot Phone 2 ожидаются в ближайшие месяцы.