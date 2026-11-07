Первый рабочий полёт состоялся 4 ноября. На борту находилась аппаратура для экспериментов в рамках разработки баллистической ракеты M51.4

Франция испытала новую ракету SyLEx от ArianeGroup для запуска военных разработок на высоту до 400 км

Франция успешно испытала суборбитальную ракету SyLEx, предназначенную для проведения экспериментов на высотах от 200 до 400 км. Запуск состоялся 4 ноября на ракетном полигоне Главного управления вооружений Франции (DGA) в Бискарроссе. На борту находилась экспериментальная аппаратура для исследований в рамках разработки стратегической баллистической ракеты M51.4.

Ракету SyLEx (Système de Lancement d’Expériences — система запуска экспериментов) разработала компания ArianeGroup по заказу DGA менее чем за 3 года. Одноступенчатая версия, использованная при последнем запуске, способна поднимать до 300 кг полезной нагрузки. Общая грузоподъёмность системы достигает 600 кг. В зависимости от конфигурации в одном запуске можно разместить несколько экспериментов.

Источник изображения: ArianeGroup

Это второй успешный запуск SyLEx. Первый демонстрационный полёт состоялся 28 ноября 2025 года, а ноябрьская миссия стала первым рабочим применением ракеты. Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен (Catherine Vautrin) подтвердила, что эксперименты на борту связаны с разработкой M51.4. Это планируемая модификация семейства баллистических ракет M51, составляющих морскую часть ядерных сил Франции. Конкретное содержание экспериментов военные не раскрывают.

SyLEx также планируют использовать для испытаний гиперзвуковых демонстраторов и других технологий. Суборбитальные ракеты поднимают аппаратуру на большую высоту, после чего она возвращается на Землю, не выходя на устойчивую орбиту. Такие миссии позволяют проверять материалы и датчики, изучать условия входа в атмосферу и проводить эксперименты в условиях кратковременной микрогравитации.

Сейчас ArianeGroup и DGA работают над двухступенчатой версией SyLEx. Она должна расширить возможности ракеты для будущих военных и гражданских испытаний. Для Франции программа означает возвращение собственной возможности проводить суборбитальные запуски и испытывать технологии на больших высотах после нескольких десятилетий перерыва.