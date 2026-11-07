Франция испытала новую ракету SyLEx от ArianeGroup для запуска военных разработок на высоту до 400 км
Первый рабочий полёт состоялся 4 ноября. На борту находилась аппаратура для экспериментов в рамках разработки баллистической ракеты M51.4
Франция успешно испытала суборбитальную ракету SyLEx, предназначенную для проведения экспериментов на высотах от 200 до 400 км. Запуск состоялся 4 ноября на ракетном полигоне Главного управления вооружений Франции (DGA) в Бискарроссе. На борту находилась экспериментальная аппаратура для исследований в рамках разработки стратегической баллистической ракеты M51.4.
Ракету SyLEx (Système de Lancement d’Expériences — система запуска экспериментов) разработала компания ArianeGroup по заказу DGA менее чем за 3 года. Одноступенчатая версия, использованная при последнем запуске, способна поднимать до 300 кг полезной нагрузки. Общая грузоподъёмность системы достигает 600 кг. В зависимости от конфигурации в одном запуске можно разместить несколько экспериментов.
Это второй успешный запуск SyLEx. Первый демонстрационный полёт состоялся 28 ноября 2025 года, а ноябрьская миссия стала первым рабочим применением ракеты. Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен (Catherine Vautrin) подтвердила, что эксперименты на борту связаны с разработкой M51.4. Это планируемая модификация семейства баллистических ракет M51, составляющих морскую часть ядерных сил Франции. Конкретное содержание экспериментов военные не раскрывают.
SyLEx также планируют использовать для испытаний гиперзвуковых демонстраторов и других технологий. Суборбитальные ракеты поднимают аппаратуру на большую высоту, после чего она возвращается на Землю, не выходя на устойчивую орбиту. Такие миссии позволяют проверять материалы и датчики, изучать условия входа в атмосферу и проводить эксперименты в условиях кратковременной микрогравитации.
Сейчас ArianeGroup и DGA работают над двухступенчатой версией SyLEx. Она должна расширить возможности ракеты для будущих военных и гражданских испытаний. Для Франции программа означает возвращение собственной возможности проводить суборбитальные запуски и испытывать технологии на больших высотах после нескольких десятилетий перерыва.