Впервые в мире выращен монокристалл алмаза диаметром 200 мм — для производства чипов

Компания Diamond Foundry сообщила о создании первого в мире монокристалла алмаза диаметром 200 мм (8 дюймов). О достижении объявили 5 ноября. Увеличение размеров кристаллов позволит эффективнее использовать их площадь и повысить производительность производства.

Разработка может ускорить применение искусственных алмазов в полупроводниковой промышленности. Этот материал обладает рядом свойств, представляющих интерес для электроники: сверхширокой запрещённой зоной, высокой подвижностью носителей заряда, большой напряжённостью поля пробоя и чрезвычайно высокой теплопроводностью.

Благодаря этим характеристикам алмаз рассматривается как перспективный материал для силовых полупроводников и систем охлаждения микросхем. Кроме того, он хорошо пропускает свет и обладает высоким показателем преломления, что делает его подходящим для использования в оптоэлектронных устройствах.