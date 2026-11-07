На Земле нашли древнейшую магматическую породу Марса: ей больше 4,1 млрд лет

Метеорит Teghaza 001, обнаруженный в пустыне Сахара, сохранил свидетельства существования воды в древнейшей марсианской коре

В пустыне Сахара на территории Мали обнаружен метеорит Teghaza 001, оказавшийся древнейшей из обнаруженных магматических пород Марса. Его возраст составляет не менее 4,1 млрд лет. Особую ценность находке придаёт то, что это однородная порода. Кроме того, её химический состав сохранил свидетельства взаимодействия с водой на ранних этапах геологической истории планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Teghaza 001 обнаружили 4 года назад. Метеорит состоит из 8 фрагментов общей массой 798,5 г. Самый крупный весит 442 г и достигает почти 10 см в поперечнике. По составу это крупнозернистый габбро — магматическая порода, богатая плагиоклазом (минералом из группы полевых шпатов). Её внутренняя структура показывает, что расплав остывал медленно, вероятно, под поверхностью Марса.

Возраст образца определили по кристаллам циркона с помощью уран-свинцового метода. Анализ дал результат около 4,11 млрд лет. Независимая проверка методом рубидий-стронциевого датирования показала приблизительно 4,24 млрд лет, хотя этот результат оказался менее точным. При этом учёные допускают, что полученная дата может отражать не момент затвердевания породы, а более поздний эпизод циркуляции горячей воды, насыщенной минералами. В любом случае Teghaza 001 сформировался не позднее чем 4,1 млрд лет назад, в древнейший геологический период Марса.

На Земле нашли древнейшую магматическую породу Марса: ей больше 4,1 млрд лет
Источник изображения: Liu et al., doi: 10.1126/science.adz5646

До этой находки было известно 300 марсианских метеоритов, однако почти все они значительно моложе древнейших участков поверхности планеты, возраст которых превышает 3 млрд лет. Основные группы таких метеоритов — шерготтиты, наклиты и шассиньиты — сформировались не ранее чем 2,4 млрд лет назад. Среди более древних образцов выделялись метеорит Allan Hills 84001, кристаллизовавшийся около 4,1 млрд лет назад, и породы с включениями фрагментов более древнего материала, в том числе Northwest Africa 7034, известный как «Чёрная красавица» (Black Beauty). Возраст некоторых его составляющих превышает 4,3 млрд лет.

Однако Teghaza 001 отличается и от этих образцов. «Чёрная красавица» представляет собой смесь множества типов пород, тогда как новый метеорит состоит из одного типа магматической породы. По словам Карла Эйджи (Carl Agee), директора и хранителя коллекции Института метеоритики Университета Нью-Мексико, это древнейшая магматическая порода Марса, найденная с большим отрывом от предыдущих образцов. Учёный также отметил, что её состав указывает на среду, в которой через породу циркулировала вода.

Дополнительные свидетельства присутствия воды обнаружили при анализе изотопов кислорода. Их соотношение в Teghaza 001 отличается от показателей других марсианских метеоритов: образец обогащён более тяжёлым изотопом кислорода-18. Учёные связывают это с взаимодействием породы с жидкостями, содержавшими повышенную долю кислорода-18. Такое взаимодействие могло происходить в марсианской коре или непосредственно с магмой. Кроме того, некоторые минералы подверглись химическим изменениям ещё на Марсе, задолго до того, как ударное событие выбросило породу в космос.

Сопоставив химический состав метеорита с данными орбитальных измерений Марса, учёные определили наиболее вероятный район его происхождения — южные нагорья планеты, к северо-западу от ударного бассейна Эллада. По оценке исследователей, Teghaza 001 представляет собой редкий образец древней марсианской коры, позволяющий изучать не только её магматическое происхождение, но и взаимодействие горных пород с водой более 4 млрд лет назад. Как отметил Эйджи, вероятность обнаружить в ближайшее время ещё один подобный образец крайне мала.

Наука и космоскосмосМарсСолнечная системаМетеоритыПланетологияИсточники:Science

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