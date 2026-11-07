Всё ради Cybercab: Tesla прекратит выпуск модели Cybertruck для массового производства беспилотных машин

Маск решил освободить производственные мощности завода в Техасе для роботакси

Tesla намерена завершить производство электрического пикапа Cybertruck в середине 2027 года. Об этом сообщил Илон Маск в социальной сети X.

Освободившиеся мощности Gigafactory Texas компания планирует использовать для увеличения выпуска беспилотных автомобилей Cybercab.

Несмотря на статус самого продаваемого электрического пикапа на рынке, Cybertruck не оправдал первоначальных ожиданий по объемам реализации. Одной из причин стали изменения ценовой политики: между презентацией автомобиля и началом поставок прошло около четырех лет, за это время Tesla отказалась от первоначальных ценовых ориентиров. В результате стоимость серийных машин оказалась выше обещанной, что ограничило потенциальный спрос.

Всё ради Cybercab: Tesla прекратит выпуск модели Cybertruck для массового производства беспилотных машин
Источник изображения: TeslaOwnersSCV

Реакция поклонников Tesla на решение Маска оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддержала перераспределение ресурсов в пользу Cybercab, поскольку компания активно развивает направление автономных перевозок и платформу Robotaxi. Другие выразили недовольство прекращением выпуска пикапа. Аналитик Гэри Блэк также высказал надежду, что Tesla подготовит ему замену в виде традиционного электрического пикапа. Однако пока никаких планов по разработке преемника Cybertruck компания не объявляла.

Искусственный интеллектTeslaИсточники:teslarati

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