В новых iPhone уже с 2027 года будет меньше физических кнопок

Apple планирует отказаться от отдельной кнопки Action Button в новых iPhone, которые выйдут во второй половине 2027 года. Об этом сообщил китайский инсайдер Instant Digital в социальной сети Weibo.

Согласно его информации, функции двух физических элементов управления объединят: однократное нажатие на Camera Control будет запускать приложение камеры, а длительное нажатие — выполнять действие, назначенное пользователем для Action Button.

Action Button впервые появилась на смартфонах Apple в 2023 году вместе с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Она пришла на смену традиционному переключателю звукового режима, который использовался в iPhone с момента выхода первой модели в 2007 году.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В отличие от него, новая кнопка получила возможность настройки: на нее можно назначить включение беззвучного режима, фонарика, камеры, диктофона, запуск команд и другие функции. Позднее Apple распространила ее на другие модели, включая iPhone 16, 17 и 18.

Отдельная кнопка Camera Control дебютировала годом позже, в семействе iPhone 16. Она предназначена для запуска камеры, съемки фотографий и управления параметрами изображения.

При этом в представленном в 2026 году складном iPhone Duo компания уже отказалась от Action Button, сохранив Camera Control. Если новая утечка подтвердится, аналогичное решение может появиться и в следующих флагманах. Пока Apple не комментировала возможные изменения.