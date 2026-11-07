Глобальные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max могут выйти 17 ноября

Но не на всех рынках они появятся в 2026 году

Xiaomi готовит международный запуск флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Компания пока официально не назвала точную дату презентации и не подтвердила полный список устройств, однако её последние публикации указывают на то, что обе модели появятся за пределами Китая 17 ноября.

Глобальные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max могут выйти 17 ноября
Источник изображения: Xiaomi

Первые подтверждения международного релиза появились в материалах Xiaomi, посвящённых японскому и южнокорейскому рынкам. Судя по опубликованному тизеру, речь идёт не об отдельных региональных анонсах, а о подготовке к более масштабному глобальному запуску. Вместе со смартфонами, по предварительным данным, может дебютировать и компактная версия умных часов Watch S5.

Наиболее вероятной датой глобальной презентации называют 17 ноября. На неё косвенно указывает активность подразделения Xiaomi Japan: компания объявила розыгрыш новых устройств, который продлится до 16 ноября. Обычно подобные акции завершаются незадолго до анонса новинок.

По информации Xiaomi, в Южной Америке новинки появятся позднее. В Боливии и Чили продажи ожидаются не раньше декабря 2026 года, а Аргентина, Эквадор и некоторые страны Центральной Америки, включая Гондурас, могут получить устройства только в начале 2027-го.

Мобильные телефоныXiaomiИсточники:NotebookcheckXiaomiXiaomi Japan

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