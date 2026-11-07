Маск ждёт выручку SpaceX в $25 млрд за квартал — это больше годового бюджета NASA

SpaceX может обгонать NASA по доходам

Илон Маск прогнозирует, что выручка SpaceX в четвёртом квартале 2026 года увеличится примерно на 70% по сравнению с предыдущим кварталом и приблизится к $25 млрд. Об этом предприниматель заявил на 33-й инвестиционной конференции Barron's, прошедшей в пятницу в нью-йоркском Lincoln Center.

Маск ждёт выручку SpaceX в $25 млрд за квартал — это больше годового бюджета NASA
Источник изображения: SpaceX

Для сравнения: за третий квартал SpaceX получила $14,575 млрд выручки. Это на 161% больше, чем годом ранее, и на 86,5% выше показателя второго квартала. Если прогноз Маска сбудется, за три месяца компания заработает больше, чем NASA получает на всю свою деятельность за год. Бюджет американского космического агентства на 2026 финансовый год составляет около $24,44 млрд.

Предприниматель также повторил прогноз, согласно которому в декабре годовой темп выручки SpaceX достигнет $100 млрд. К концу 2027 года этот показатель, по его ожиданиям, превысит $500 млрд. Речь идёт о пересчёте текущих доходов на годовой период, а не о фактически полученной за год выручке.

Меняется и структура бизнеса компании. По словам Маска, в четвёртом квартале на государственные контракты США придётся менее 10% выручки против 16,6% кварталом ранее. Одновременно растёт направление ИИ-вычислений: крупнейшим клиентом SpaceX уже стала Anthropic.

После выступления Маска акции SpaceX подорожали на 8,3% в ходе пятничных торгов, а на дополнительных торгах рост достиг примерно 9%. Это стало самым большим повышением котировок компании почти за три месяца.

Наука и космосSpaceXNASAИсточники:ITHome

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