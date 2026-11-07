Представлена кофемашина Porsche

Porsche представила новую коллекцию бытовой техники и аксессуаров, разработанную совместно с итальянским производителем кофейного оборудования La Marzocco.

Главными новинками стали кофемашина Linea Micra стоимостью 48 200 юаней (около 6770 долларов) и кофемолка Pico за 12 800 юаней. Комплект из двух устройств обойдется в 61 000 юаней. Дизайн кофемашины вдохновлен Porsche 911 Carrera RS 2.7 образца 1972 года: на верхней панели предусмотрен элемент, напоминающий знаменитый спойлер «утиный хвост».

Устройства получили фирменные цвета и детали оформления спортивного автомобиля. На кофемашине установлены манометр с красно-зеленой стрелкой, обозначения RS и 2.7 на рукоятке, а также табличка с гравировкой ONE OF 911. Предусмотрены три варианта окраски: белый с зеленым, белый с синим и оранжевый с черным. Сине-белая версия предназначена исключительно для Германии и выпущена тиражом 150 экземпляров, остальные варианты ограничены 911 экземплярами каждый.

Технической основой стала La Marzocco Linea Micra с резервуаром для воды объемом 1,5 л, кофейным бойлером на 0,23 л и паровым бойлером на 1,6 л. Машина поддерживает настройку температуры приготовления, управление параметрами и планирование времени запуска через приложение La Marzocco Home. Мощность составляет 1816–2130 Вт, масса — 19 кг, габариты — 53 × 40 × 34 см.