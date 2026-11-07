Производитель направляющих для кухонных ящиков контролирует до 90% рынка комплектующих для ИИ-серверов

Тайваньская компания King Slide Works, известная прежде всего производством направляющих для кухонных ящиков и другой мебели, неожиданно стала одним из ключевых поставщиков индустрии искусственного интеллекта: ей принадлежит от 70 до 90% рынка высокоточных выдвижных направляющих для серверных стоек, в которых размещают мощное оборудование для обучения и работы ИИ.

Конструкция таких направляющих во многом напоминает механизм обычного мебельного ящика: несколько стальных профилей перемещаются по шариковым подшипникам. Однако требования к серверному оборудованию несопоставимо выше. Две направляющие толщиной всего 6,1 мм должны выдерживать выдвинутый корпус весом более 40 кг, не деформируясь и не заклинивая. Каждая сборка включает свыше 100 деталей, а допустимое отклонение размеров не превышает 0,02 мм.

Особенно сложные условия возникают в стойках с ускорителями вроде Nvidia Blackwell GB200. Серверные системы становятся тяжелее, а направляющие, наоборот, приходится делать тоньше, чтобы освободить место для жидкостного охлаждения и трубопроводов. При этом поломка даже одной детали может привести к падению дорогостоящего оборудования. Поэтому крупные облачные провайдеры и производители серверов предпочитают не рисковать с более дешёвыми аналогами.

Высокая точность производства позволяет King Slide устанавливать значительную наценку. По приведённым в публикации оценкам, во втором квартале 2026 года валовая маржа компании достигла 87,4%. При этом комплект направляющих может стоить менее $100, хотя он защищает оборудование стоимостью в сотни тысяч и даже миллионы долларов. Конкурентное преимущество компании подкрепляют примерно 3750 патентов на технологии штамповки, нанесения покрытий, оснастку и механизмы фиксации.

Полностью без конкурентов King Slide не осталась: другой тайваньский производитель, Nan Juen, также сумел попасть в цепочку поставок Nvidia и стать партнёром по производству систем для GB200. Тем не менее позиции King Slide остаются сильными. Компания уже одобрила капитальные вложения на сумму более $600 млн для строительства крупнейшего в мире предприятия по выпуску серверных направляющих.