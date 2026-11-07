ИИ вытесняет чипы из картриджей Nintendo

Производитель Macronix сокращает выпуск микросхем ПЗУ для игровых картриджей, отдавая производственные мощности более востребованной памяти для индустрии ИИ

Тайваньская компания Macronix, один из основных поставщиков микросхем памяти для физических картриджей Nintendo Switch и Switch 2, заявила о постепенном уходе с игрового рынка. В отчёте за третий квартал производитель сообщил, что выпуск ПЗУ фактически подошёл к концу. Причина — растущий спрос на другие типы памяти, которые приносят больше прибыли.

За год производство ПЗУ Macronix сократилось на 39%, а их доля в бизнесе компании теперь составляет всего 5%. Освободившиеся мощности занимают более востребованные микросхемы NOR и NAND, а также память eMMC, применяемая в различных электронных устройствах. При этом производственные мощности Macronix ограничены выпуском 25 000 кремниевых пластин диаметром 300 мм в месяц. Расширение на сумму $1,2 млрд потребует не менее года, поэтому компания отдаёт приоритет более прибыльной продукции.

ИИ вытесняет чипы из картриджей Nintendo
Источник изображения: сгенерировано Muse

Для Nintendo это означает необходимость искать других поставщиков памяти для физических картриджей. По словам аналитика Дэвида Гибсона, Macronix была основным производителем таких микросхем для игровых носителей компании. Среди оставшихся поставщиков Ars Technica называет Rohm и Lapis Semiconductor.

Отказ Macronix от выпуска ПЗУ не означает, что Nintendo собирается прекращать производство физических игр. В прошлом месяце компания заявила, что не планирует отказываться от картриджей в ближайшем будущем. Однако сокращение числа поставщиков может увеличить стоимость их производства, а вслед за ней — и цены физических версий игр. Ранее Nintendo уже начала продавать некоторые игры на картриджах дороже цифровых копий.

Впрочем, доля цифровых продаж в бизнесе Nintendo растёт: во втором календарном квартале 2026 года на них пришлось 61,5% выручки от продаж программного обеспечения. Если эта тенденция продолжится, снижение спроса на картриджи со временем может частично компенсировать рост затрат на их производство.

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