Обвал цен на акции технологических компаний ставит под угрозу IPO Anthropic

Шансы на размещение акций компании к концу ноября рухнули до 60% на фоне резкого падения технологических индексов и опасений инвесторов относительно будущего развития искусственного интеллекта в США

Резкое падение технологических акций на Уолл-стрит поставило под угрозу запланированное первичное размещение акций (IPO) компании Anthropic. В четверг индекс Nasdaq снизился более чем на 5%, индексы S&P 500 и Dow Jones упали почти на 4% и 3% соответственно. На фоне общего обвала котировок таких гигантов, как AMD, Broadcom, Micron, Nvidia и Tesla, вероятность подачи заявки на выход на биржу к 30 ноября сократилась с 84% до 60%, а к 31 декабря — с 90% до 74%, показывают данные прогнозных платформ Kalshi и Polymarket.

По предварительным оценкам, после выхода на публичный рынок капитализация Anthropic должна составить от $1,5 до $2 трлн. Размещение акций компании станет важным тестом аппетита инвесторов к сектору искусственного интеллекта перед ожидаемым дебютом конкурента OpenAI в начале следующего года. Текущая волатильность рынка заставляет участников пересматривать сроки и условия потенциального листинга.

Обвал цен на акции технологических компаний ставит под угрозу IPO Anthropic
Источник изображения: сгенерировано Muse

Падение индексов совпало с ростом неопределённости вокруг строительства дата-центров для нужд ИИ. После победы демократов на выборах в Конгресс США вопросы экологии и нагрузки на энергосети стали политическим фактором. Представители обеих партий выразили обеспокоенность масштабными проектами инфраструктуры, что создало риски задержек или отмены отдельных объектов. Президентские сторонники инфраструктурного бума сталкиваются с растущим сопротивлением на местном уровне.

В ответ на регуляторные вызовы участники рынка адаптируют стратегии. Так, компания OpenAI опубликовала новые предложения по политике работы со своими объектами, включая отказ от соглашений о неразглашении с муниципалитетами и полную оплату потребляемой электроэнергии и необходимой инфраструктуры. Аналитики отмечают, что прозрачность и финансовая ответственность становятся новыми стандартами для ИИ-компаний при выходе на публичные рынки.

Близость сроков размещения акций Anthropic теперь зависит не только от готовности компании, но и от стабилизации макроэкономической обстановки и ясности регуляторной среды. Успешный выход на биржу определит оценку всего сектора генеративного ИИ и задаст тон для будущих публичных предложений крупных технологических игроков.

Искусственный интеллектAnthropicФондовый рынокIPOИсточники:Yahoo Finance

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Один из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета Beget начал восстановление сайтов после масштабной кибератакиСледующая публикация: Впервые за 100 лет физики подтвердили существование третьего типа магнетизма
Главное
Все новости
31 минуту назадВпервые за 100 лет физики подтвердили существование третьего типа магнетизма
08:081Один из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета Beget начал восстановление сайтов после масштабной кибератаки
07:361Два гуманоидных робота Xiaomi отработали на автомобильном заводе более 8 часов
Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду07:155Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду Производительность Optimus сможет в пять раз превысить показатели среднестатистического человека.
Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $150007:0913Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $1500 В Apple считают, что неисправность возникла по вине пользователя
07:04Китай представил новое поколение собственных литографических машин
06:561Литий-воздушные аккумуляторы с запасом хода до 2000 км готовит CATL
06:53ChatGPT теперь умеет создавать анимированные GIF-файлы благодаря новой модели изображений OpenAI
06:472Oppo готовит зарядное устройство на 120 Вт с тремя портами
06:411OnePlus переводит смартфоны на ColorOS 17: опубликован график обновлений на ноябрь
Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев06:27Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев Мобильная лаборатория поможет изучить поверхность Луны и собрать данные, необходимые для безопасного пребывания астронавтов в ранее неисследованных районах.
04:41Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту с космодрома Плесецк
01:421Starlink начала поставлять первый роутер с Wi-Fi 7 — он поддерживает до 510 устройств
01:23Wi-Fi, 5G и 100 кВт электричества на Луне: Astrolab представила проект сети LUMIS
01:1512Запекать 35 минут при 130 °C: пользователь починил неисправную GeForce GTX 1080 необычным способом — запёк её в духовке
01:034Starship готовится к исторической посадке: SpaceX попробует поймать обе ступени одной ракеты, Starship проведет на орбите 22 часа
00:47Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: JerryRigEverything разобрал Red Magic 12 Pro и показал его уникальную систему охлаждения
00:35Землю накрыла магнитная буря
00:232Широкий и дешевый. Стартовали продажи смартфона Coolpad COOL X Wide с широким экраном 6,38 дюйма, камерой 50 Мп и батареей 4600 мАч, цена — всего 150 долларов
Huawei продала 215 тысяч смартфонов Enjoy 100 за первые четыре дня — 60% пришлось на Enjoy 100 Pro Max с батареей 8800 мА·ч и поддержкой спутниковой связи07 ноя 23:571Huawei продала 215 тысяч смартфонов Enjoy 100 за первые четыре дня — 60% пришлось на Enjoy 100 Pro Max с батареей 8800 мА·ч и поддержкой спутниковой связи На втором месте по популярности — Enjoy 100 Pro
07 ноя 21:586GeForce RTX 5080 ускорилась в 220 раз. Свежее обновление DirectX Raytracing проверили независимым тестом
07 ноя 20:5914Только одна стойка ускорителей Nvidia Kyber Ultra NVL576 будет потреблять 600 кВт мощности
07 ноя 18:138Airbus A320neo для китайской China Eastern получат те же двигатели LEAP-1, что авиакомпания использует в своих самолетах Boeing 737 MAX и COMAC C919
07 ноя 18:0116Главу Nvidia Дженсена Хуанга «вызвали на ковер» в Конгресс из-за возможных связей с предполагаемой китайской шпионкой — Алисой Хуанг
07 ноя 17:4519Электромобили смогут проезжать 2000 км на одной зарядке: CATL изучает новые батареи с литием — плотность энергии в пять раз выше, чем у твердотельных
07 ноя 15:0132Одного из ключевых производителей российских микросхем готовят к масштабной реорганизации: «Ангстрем» может войти в Объединённую микроэлектронную компанию
07 ноя 14:503Toyota наращивает продажи в России, но RAV4 уступил лидерство неожиданной модели
07 ноя 14:306Sony выпустила наушники, которые почти полностью копируют легендарную модель от первого плеера Walkman 1979 года
07 ноя 14:1812Bluetooth 7.0 повысит скорость передачи данных до 7,5 Мбит/с. Первые устройства выйдут в начале 2027 года
07 ноя 14:1723В США решили, что пора избавляться от дискет: к 2028 году авиадиспетчеры США перейдут с древних носителей на современную систему
07 ноя 14:061Так выглядит десятка самых популярных игр поколения PlayStation 5. Аналитики Alinea Analytics поделились списком
Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 195407 ноя 14:0017Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 1954 LGA 1954 должен дебютировать в 2027 году с процессорами Nova Lake-S