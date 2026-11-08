Обвал цен на акции технологических компаний ставит под угрозу IPO Anthropic

Шансы на размещение акций компании к концу ноября рухнули до 60% на фоне резкого падения технологических индексов и опасений инвесторов относительно будущего развития искусственного интеллекта в США

Резкое падение технологических акций на Уолл-стрит поставило под угрозу запланированное первичное размещение акций (IPO) компании Anthropic. В четверг индекс Nasdaq снизился более чем на 5%, индексы S&P 500 и Dow Jones упали почти на 4% и 3% соответственно. На фоне общего обвала котировок таких гигантов, как AMD, Broadcom, Micron, Nvidia и Tesla, вероятность подачи заявки на выход на биржу к 30 ноября сократилась с 84% до 60%, а к 31 декабря — с 90% до 74%, показывают данные прогнозных платформ Kalshi и Polymarket.

По предварительным оценкам, после выхода на публичный рынок капитализация Anthropic должна составить от $1,5 до $2 трлн. Размещение акций компании станет важным тестом аппетита инвесторов к сектору искусственного интеллекта перед ожидаемым дебютом конкурента OpenAI в начале следующего года. Текущая волатильность рынка заставляет участников пересматривать сроки и условия потенциального листинга.

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Падение индексов совпало с ростом неопределённости вокруг строительства дата-центров для нужд ИИ. После победы демократов на выборах в Конгресс США вопросы экологии и нагрузки на энергосети стали политическим фактором. Представители обеих партий выразили обеспокоенность масштабными проектами инфраструктуры, что создало риски задержек или отмены отдельных объектов. Президентские сторонники инфраструктурного бума сталкиваются с растущим сопротивлением на местном уровне.

В ответ на регуляторные вызовы участники рынка адаптируют стратегии. Так, компания OpenAI опубликовала новые предложения по политике работы со своими объектами, включая отказ от соглашений о неразглашении с муниципалитетами и полную оплату потребляемой электроэнергии и необходимой инфраструктуры. Аналитики отмечают, что прозрачность и финансовая ответственность становятся новыми стандартами для ИИ-компаний при выходе на публичные рынки.

Близость сроков размещения акций Anthropic теперь зависит не только от готовности компании, но и от стабилизации макроэкономической обстановки и ясности регуляторной среды. Успешный выход на биржу определит оценку всего сектора генеративного ИИ и задаст тон для будущих публичных предложений крупных технологических игроков.