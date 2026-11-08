Экраны OLED в телевизорах LG и Sony «гниют» по краям: проблемными оказались ТВ с панелями WOLED LG Display, к панелям QD-OLED от Samsung вопросов нет ⁠ 1

Специалисты RTINGS выявили распространённый дефект старых OLED-телевизоров с панелями WOLED производства LG Display. В ходе испытаний на долговечность дефекты по краям экрана появились у 14 из 16 проверенных панелей — это 87,5%. Для описания явления исследователи использовали термин edge rot, который можно перевести как «гниение краёв».

Проблема проявляется в виде мёртвых пикселей или небольших скоплений неработающих точек вдоль границ дисплея. В отличие от выгорания OLED, дефект не связан с длительным отображением статичных изображений. RTINGS предполагает, что причиной могут быть производственные недостатки или повреждение защитных слоёв, препятствующих проникновению влаги внутрь панели.

Сильнее всего пострадали телевизоры с более старыми панелями WBC: признаки «гниения краев» обнаружили в девяти из десяти протестированных устройств. В пяти случаях дефекты оказались серьёзными, ещё в трёх — значительными. Более новые панели WBE показали себя лучше, однако дефект всё равно возник в пяти из шести телевизоров. Среди затронутых моделей были устройства LG и Sony.

При этом ни один из трёх протестированных телевизоров с панелями QD-OLED производства Samsung Display не продемонстрировал подобных повреждений. Речь идёт о Samsung S95B, S95C и Sony A95K. В RTINGS, однако, подчёркивают, что выборка слишком мала, чтобы утверждать, будто технология QD-OLED полностью защищена от этой проблемы. Три проверенных OLED-монитора также не показали признаков повреждения краёв.

LG Electronics и LG Display подтвердили «гниение краёв». По данным представителей компаний, оно может возникать у небольшого числа OLED-устройств при длительном воздействии высоких температур, влажности и других неблагоприятных условий. При обычной эксплуатации таких дефектов быть не должно. Samsung Display, в свою очередь, связывает устойчивость своих QD-OLED-панелей с технологией Thin Film Encapsulation, которая защищает края экрана от проникновения влаги.

Большинство телевизоров с обнаруженным дефектом выпущены в 2020–2022 годах. RTINGS пока не установила, затрагивает ли проблема панели, произведённые с 2024 года.