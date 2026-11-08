Технологические гиганты оспорили калифорнийский запрет на вовлекающие ленты для подростков

Законопроект, вступающий в силу с января 2027 года, обязывает платформы проверять возраст пользователей и отказываться от бесконечной прокрутки, что компании считают нарушением конституционных прав на свободное распространение информации

Компании Google, Meta* и TikTok подали отдельные иски в федеральные суды Калифорнии, требуя признать недействительным закон штата, запрещающий предоставление пользователям младше 16 лет вызывающих привыкание функций социальных сетей. Документ, подписанный губернатором Гэвином Ньюсомом в сентябре, вступает в силу 1 января 2027 года и обязывает платформы внедрять механизмы проверки возраста, а также отказаться от бесконечной прокрутки лент и автоматического воспроизведения видеоконтента.

Истцы ссылаются на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, и утверждают, что закон нарушает статью 230 Закона о пристойности коммуникаций 1996 года, которая защищает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, размещённый пользователями. Представители компаний отмечают, что государственное вмешательство в организацию и отображение информации ограничивает их право формировать пользовательский опыт, а также лишает родителей возможности самостоятельно контролировать доступ детей к тем или иным материалам.

Технологические гиганты оспорили калифорнийский запрет на вовлекающие ленты для подростков
Источник изображения: сгенерировано Muse

Судебные разбирательства проходят на фоне растущего давления на технологический сектор со стороны регуляторов и судов как в США, так и в Европе. В августе компания Meta* заключила мировое соглашение на сумму до $18 млрд, включавшее усиление мер безопасности для подростков, а в сентябре аналогичный урегулированный спор завершился с участием TikTok и властей Алабамы. Офис генерального прокурора Калифорнии Робом Бонтой подтвердил готовность защищать принятый закон, указав, что ведомство рассматривает все поданные исковые заявления.

В своих позициях компании акцентируют внимание на существующих инструментах родительского контроля и возрастных ограничениях, которые уже интегрированы в продукты. Представитель Google Хосе Кастельяда заявил, что чрезмерно широкие нормативные акты разрушают выстроенные системы фильтрации контента, а руководство TikTok назвало новый калифорнийский акт прямым ограничением свободы выражения мнений, сравнивая работу рекомендательных алгоритмов с практикой книжных магазинов и телеканалов.

* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ

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