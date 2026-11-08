Два гуманоидных робота Xiaomi отработали на автомобильном заводе более 8 часов
CyberOne 02 сортировали детали салона на сборочной линии, дважды прерывая работу для подзарядки
Xiaomi показала работу двух гуманоидных роботов CyberOne 02 на сборочной линии своего автомобильного завода. По данным компании, они выполняли одну операцию в течение 8 часов 5 минут суммарного рабочего времени. Роботы сортировали боковые панели центральной консоли салона: доставали гибкую деталь из контейнера, разворачивали в нужном положении и помещали в стойку в последовательности, необходимой сборочной линии.
Видео Xiaomi Tech опубликовала в социальной сети X 3 ноября. Роботы работали на участке окончательной сборки и взаимодействовали с системой производственной линии. Материалы им доставляли автономные мобильные роботы, а при замене транспортной тележки гуманоиды ожидали возобновления подачи деталей.
По данным The Gadgeteer, за время испытания роботы дважды прерывались для подзарядки — отметки на счётчике накопленного рабочего времени составили 3 часа 2 минуты и 6 часов 3 минуты. В одном из эпизодов робот уронил панель, которую затем подняла другая роботизированная платформа.
Xiaomi назвала испытание стажировкой и первой проверкой способности роботов выполнять задачи производственного уровня. Глава компании Лэй Цзюнь объяснил выбор гуманоидной конструкции универсальностью: по его словам, аппаратная часть робота не требует переделки для перехода между разными рабочими местами и сценариями.
Однако компания не раскрыла ёмкость аккумуляторов CyberOne 02, продолжительность подзарядки и производительность на участке. Также неизвестно, сколько деталей роботы обработали за время испытания, как часто допускали ошибки и насколько регулярно им требовалось вмешательство человека или другой техники. Поэтому показанная работа подтверждает возможность длительного выполнения одной операции, но сама по себе пока не позволяет оценить эффективность роботов в полноценном серийном производстве.