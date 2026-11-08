Два гуманоидных робота Xiaomi отработали на автомобильном заводе более 8 часов

Xiaomi показала работу двух гуманоидных роботов CyberOne 02 на сборочной линии своего автомобильного завода. По данным компании, они выполняли одну операцию в течение 8 часов 5 минут суммарного рабочего времени. Роботы сортировали боковые панели центральной консоли салона: доставали гибкую деталь из контейнера, разворачивали в нужном положении и помещали в стойку в последовательности, необходимой сборочной линии.

Видео Xiaomi Tech опубликовала в социальной сети X 3 ноября. Роботы работали на участке окончательной сборки и взаимодействовали с системой производственной линии. Материалы им доставляли автономные мобильные роботы, а при замене транспортной тележки гуманоиды ожидали возобновления подачи деталей.

Источник изображения: Xiaomi

По данным The Gadgeteer, за время испытания роботы дважды прерывались для подзарядки — отметки на счётчике накопленного рабочего времени составили 3 часа 2 минуты и 6 часов 3 минуты. В одном из эпизодов робот уронил панель, которую затем подняла другая роботизированная платформа.

Xiaomi назвала испытание стажировкой и первой проверкой способности роботов выполнять задачи производственного уровня. Глава компании Лэй Цзюнь объяснил выбор гуманоидной конструкции универсальностью: по его словам, аппаратная часть робота не требует переделки для перехода между разными рабочими местами и сценариями.

Однако компания не раскрыла ёмкость аккумуляторов CyberOne 02, продолжительность подзарядки и производительность на участке. Также неизвестно, сколько деталей роботы обработали за время испытания, как часто допускали ошибки и насколько регулярно им требовалось вмешательство человека или другой техники. Поэтому показанная работа подтверждает возможность длительного выполнения одной операции, но сама по себе пока не позволяет оценить эффективность роботов в полноценном серийном производстве.