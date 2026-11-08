Два гуманоидных робота Xiaomi отработали на автомобильном заводе более 8 часов

CyberOne 02 сортировали детали салона на сборочной линии, дважды прерывая работу для подзарядки

Xiaomi показала работу двух гуманоидных роботов CyberOne 02 на сборочной линии своего автомобильного завода. По данным компании, они выполняли одну операцию в течение 8 часов 5 минут суммарного рабочего времени. Роботы сортировали боковые панели центральной консоли салона: доставали гибкую деталь из контейнера, разворачивали в нужном положении и помещали в стойку в последовательности, необходимой сборочной линии.

Видео Xiaomi Tech опубликовала в социальной сети X 3 ноября. Роботы работали на участке окончательной сборки и взаимодействовали с системой производственной линии. Материалы им доставляли автономные мобильные роботы, а при замене транспортной тележки гуманоиды ожидали возобновления подачи деталей.

Два гуманоидных робота Xiaomi отработали на автомобильном заводе более 8 часов
Источник изображения: Xiaomi

По данным The Gadgeteer, за время испытания роботы дважды прерывались для подзарядки — отметки на счётчике накопленного рабочего времени составили 3 часа 2 минуты и 6 часов 3 минуты. В одном из эпизодов робот уронил панель, которую затем подняла другая роботизированная платформа.

Xiaomi назвала испытание стажировкой и первой проверкой способности роботов выполнять задачи производственного уровня. Глава компании Лэй Цзюнь объяснил выбор гуманоидной конструкции универсальностью: по его словам, аппаратная часть робота не требует переделки для перехода между разными рабочими местами и сценариями.

Однако компания не раскрыла ёмкость аккумуляторов CyberOne 02, продолжительность подзарядки и производительность на участке. Также неизвестно, сколько деталей роботы обработали за время испытания, как часто допускали ошибки и насколько регулярно им требовалось вмешательство человека или другой техники. Поэтому показанная работа подтверждает возможность длительного выполнения одной операции, но сама по себе пока не позволяет оценить эффективность роботов в полноценном серийном производстве.

Предыдущая публикация: Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду
Главное
Все новости
Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду40 минут назадСебестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду Производительность Optimus сможет в пять раз превысить показатели среднестатистического человека.
Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $150046 минут назад6Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $1500 В Apple считают, что неисправность возникла по вине пользователя
51 минуту назадКитай представил новое поколение собственных литографических машин
59 минут назад1Литий-воздушные аккумуляторы с запасом хода до 2000 км готовит CATL
06:53ChatGPT теперь умеет создавать анимированные GIF-файлы благодаря новой модели изображений OpenAI
06:471Oppo готовит зарядное устройство на 120 Вт с тремя портами
06:411OnePlus переводит смартфоны на ColorOS 17: опубликован график обновлений на ноябрь
Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев06:27Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев Мобильная лаборатория поможет изучить поверхность Луны и собрать данные, необходимые для безопасного пребывания астронавтов в ранее неисследованных районах.
04:41Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту с космодрома Плесецк
01:421Starlink начала поставлять первый роутер с Wi-Fi 7 — он поддерживает до 510 устройств
01:23Wi-Fi, 5G и 100 кВт электричества на Луне: Astrolab представила проект сети LUMIS
01:1510Запекать 35 минут при 130 °C: пользователь починил неисправную GeForce GTX 1080 необычным способом — запёк её в духовке
01:034Starship готовится к исторической посадке: SpaceX попробует поймать обе ступени одной ракеты, Starship проведет на орбите 22 часа
00:47Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: JerryRigEverything разобрал Red Magic 12 Pro и показал его уникальную систему охлаждения
00:35Землю накрыла магнитная буря
00:231Широкий и дешевый. Стартовали продажи смартфона Coolpad COOL X Wide с широким экраном 6,38 дюйма, камерой 50 Мп и батареей 4600 мАч, цена — всего 150 долларов
Huawei продала 215 тысяч смартфонов Enjoy 100 за первые четыре дня — 60% пришлось на Enjoy 100 Pro Max с батареей 8800 мА·ч и поддержкой спутниковой связи07 ноя 23:571Huawei продала 215 тысяч смартфонов Enjoy 100 за первые четыре дня — 60% пришлось на Enjoy 100 Pro Max с батареей 8800 мА·ч и поддержкой спутниковой связи На втором месте по популярности — Enjoy 100 Pro
07 ноя 21:586GeForce RTX 5080 ускорилась в 220 раз. Свежее обновление DirectX Raytracing проверили независимым тестом
07 ноя 20:5914Только одна стойка ускорителей Nvidia Kyber Ultra NVL576 будет потреблять 600 кВт мощности
07 ноя 18:138Airbus A320neo для китайской China Eastern получат те же двигатели LEAP-1, что авиакомпания использует в своих самолетах Boeing 737 MAX и COMAC C919
07 ноя 18:0116Главу Nvidia Дженсена Хуанга «вызвали на ковер» в Конгресс из-за возможных связей с предполагаемой китайской шпионкой — Алисой Хуанг
07 ноя 17:4518Электромобили смогут проезжать 2000 км на одной зарядке: CATL изучает новые батареи с литием — плотность энергии в пять раз выше, чем у твердотельных
07 ноя 15:0129Одного из ключевых производителей российских микросхем готовят к масштабной реорганизации: «Ангстрем» может войти в Объединённую микроэлектронную компанию
07 ноя 14:503Toyota наращивает продажи в России, но RAV4 уступил лидерство неожиданной модели
07 ноя 14:306Sony выпустила наушники, которые почти полностью копируют легендарную модель от первого плеера Walkman 1979 года
07 ноя 14:1812Bluetooth 7.0 повысит скорость передачи данных до 7,5 Мбит/с. Первые устройства выйдут в начале 2027 года
07 ноя 14:1723В США решили, что пора избавляться от дискет: к 2028 году авиадиспетчеры США перейдут с древних носителей на современную систему
07 ноя 14:061Так выглядит десятка самых популярных игр поколения PlayStation 5. Аналитики Alinea Analytics поделились списком
Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 195407 ноя 14:0017Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 1954 LGA 1954 должен дебютировать в 2027 году с процессорами Nova Lake-S
07 ноя 13:5817Продажи Apple и Samsung рухнули, а Lenovo смогла показать рост. Рынок планшетов сильно просел
07 ноя 13:502DigiTimes: Apple хочет удвоить производство MacBook Neo в 2027 году
07 ноя 13:4110Xbox Series теперь не хуже PlayStation 5. AMD сделала апскейлер FSR 4.1.2 доступным для консолей Microsoft