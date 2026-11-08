Nvidia хочет использовать здания телекоммуникационной компании Brightspeed для создания небольших ЦОД по всем США ⁠ 1

Компания Nvidia ведёт переговоры с телекоммуникационной компанией Brightspeed переоборудовании нескольких зданий последней в небольшие центры обработки данных.

Если точнее, Nvidia обратилась с этой идеей к Apollo Global Management, которая является материнской компанией Brightspeed.

Apollo владеет примерно 130 зданиями по всем США, при этом немалая часть из них была изначально спроектирована так, что сейчас там можно без лишних больших затрат оборудовать ЦОД.

Источник изображения: martinsvillebulletin // Bill Wyatt

По оценке Nvidia, эти площадки в совокупности могут обеспечить около 1 ГВт вычислительной мощности, что позволит разместить более 2200 стоек Supermicro Vera Rubin NVL72. Правда, неясно, о каком количестве зданий идёт речь.

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Создание таких ЦОД должно обходиться намного дешевле, а процессы одобрения проходить быстрее. Правда, речь всегда будет идти о каких-то относительно небольших по современным меркам объектах, так что заменить классические ЦОД таким образом нельзя.