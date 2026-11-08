Лаунчер Epic Games Store можно будет официально запустить на SteamOS. Epic Games реализует такую поддержку

Компания Epic Games подтвердила, что намерена расширить поддержку дистрибутивов Linux для своего нового игрового лаунчера. В том числе будет реализована поддержка SteamOS.

Да, на Steam Deck или Steam Machine можно будет запустить лаунчер EGS, то есть фактически конкурирующий продукт. Также поддержка будет реализована для Fedora, CachyOS и Omarchy, тогда как сейчас она ограничена Debian и Ubuntu.

Новый Epic Games Launcher пока находится в режиме предварительного просмотра, и мы планируем поддерживать как можно больше дистрибутивов Linux, включая Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy и другие. Мы тестируем и оцениваем форматы пакетов для дистрибутивов, и в этом месяце восстановим поддержку AppImage

При этом компания оговорилась, что поддержка SteamOS не гарантирует совместимость с Fortnite.

Напомним, тот самый новый лаунчер компания фактически навайбкодила, и работает он при этом намного лучше, чем старый.