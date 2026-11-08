Сам себе Илон Маск. Энтузиаст собрал и запустил твердотопливную ракету, она поднялась на 9 км

Американский энтузиаст ракетостроения и YouTube-блогер Джо Барнард запустил самодельную ракету почти на 30 000 футов (около 9,1 км) и на скорости свыше двух Махов. Вблизи верхней точки траектории ракета выбросила небольшую капсулу с камерой, которая сняла раскрытие парашютов со стороны.

Для эксперимента энтузиаст самостоятельно разработал ракету и систему управления. Верхнюю секцию корпуса изготовили из девяти слоёв стекловолокна, чтобы она выдерживала нагрузки на сверхзвуковой скорости. Нижнюю часть усилили углепластиковой трубой, а в качестве двигателя использовали твердотопливную установку с тягой около 2300 Н. Топливную смесь Барнард также приготовил самостоятельно.

За измерение скорости, давления и высоты, а также за запуск камеры и раскрытие парашютов отвечал отдельный компьютер Fluctus. Камеру GoPro Hero 12 блогер разобрал, перевернул и поместил в корпус, напечатанный на 3D-принтере. Прошивку настроили на съёмку с частотой 240 кадров в секунду. Чтобы камера не начала кувыркаться после отделения от ракеты, капсулу оснастили гироскопом и вращающимся маховиком, стабилизирующим её положение. Для возвращения на землю предусмотрели тормозящий стример и GPS-трекер.

Съёмку с высоты около 9 км провести удалось, но посадку ракеты записать не получилось. Система Fluctus ошибочно приняла колебания давления за признаки аварийного падения и преждевременно активировала аварийный сценарий. В результате капсула с камерой и парашютные механизмы сработали, когда ракета ещё летела со скоростью более 700 миль в час (около 1127 км/ч). Возникшие аэродинамические нагрузки разорвали парашют и сорвали его с верхней секции. При этом сама камера осталась целой, съёмочная группа обнаружила её примерно в 350 метрах от стартовой площадки.