В октябре в России продали более 4 тысяч электромобилей

Продажи электромобилей в России установили рекорд, самая популярная модель — «параллельный» Changan Qiyuan Q05, а Zeekr в топ-5 нет

В прошлом месяце в России продали 4030 новых электромобилей — в 2,5 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда было реализовано 1614 машин. Это максимальный месячный результат за всё время наблюдений, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Доля полностью электрических автомобилей (BEV) на рынке новых легковых машин выросла до 3%. Для сравнения: в сентябре показатель составлял 2,6%, в августе — 1,9%, а в июле — 1,3%. В первом полугодии доля электрокаров не превышала 0,6%.

Лидером октябрьского рейтинга стал Changan Qiyuan Q05 с результатом 1085 проданных автомобилей. На втором месте расположился Toyota bZ3X — 983 машины. Третью строчку занял Evolute i-Joy (593), за ним следуют UMO 5 (395) и Avatr 11 (95).