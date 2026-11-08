Энергопотребление нового центра Microsoft сравнялось со всем Амстердамом: протестующие прорвали ограждение стройки

Активисты Geef Tegengas заблокировали доступ к 3 зданиям высотой 85 метров, обвинив проект в срыве строительства 30 000 квартир и перегрузке городской сети

В пятницу группа протестующих прорвала ограждение строительной площадки крупного дата-центра Microsoft у западного порта Амстердама. По данным свидетелей Reuters, на территорию проникли около 100 человек, представитель группы Geef Tegengas («Дай отпор») сообщил о 500. Часть демонстрантов пробилась через разрезанный забор, другие забрались на строительный кран. На место прибыли силы полиции, произведено несколько задержаний.

Проект предусматривает возведение трёх зданий высотой 85 метров, которые компания арендует полностью. Планы были поданы ещё в 2016 году, до введения муниципальным советом Амстердама запрета на новые центры обработки данных, поэтому провинциальные власти согласовали строительство в январе. Организаторы акции заявляют, что объект будет потреблять электроэнергии столько же, сколько все домохозяйства города вместе взятые. Это создаст дефицит мощности, способный затормозить возведение 30 000 новых жилых домов и школ.

Энергопотребление нового центра Microsoft сравнялось со всем Амстердамом: протестующие прорвали ограждение стройки
Источник изображения: Grok Imagine

Утром полиция остановила шествие по пути к площадке, после чего мэр Амстердама официально запретил демонстрацию. Несмотря на это, участники попытались прорвать полицейский кордон. Активисты уже атаковали объект ранее: в июле они забросили через забор шары с кислотой и краской. Пятничная акция стала частью скоординированной кампании, запланированной на 6–7 ноября в нескольких странах Европы.

Критики указывают, что локация позволяет обойти строгие городские нормы для крупных дата-центров, перенеся их на территорию провинции. Местные власти предупреждают, что текущая нехватка мощностей в электросети уже угрожает реализацией социальных проектов. Компания Microsoft на момент публикации комментариев не давала. Инцидент отражает растущее напряжение между стремительным развитием вычислительной инфраструктуры и лимитами городских коммунальных систем.

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