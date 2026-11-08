Солнце повторило рекорд XXI века: 29 вспышек за сутки

Но есть нюанс: на этот раз все вспышки — из одной области

7 ноября на Солнце зарегистрировали 29 вспышек — это повторение рекорда XXI века. Столько же событий за одни сутки фиксировали лишь дважды: 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024-го. Данные приведены в мировом каталоге NOAA. Рубеж в 30 вспышек за сутки по московскому времени Солнце с 2000 года пока не преодолевало.

Необычным этот случай делает то, что все 29 вспышек произошли в одной группе солнечных пятен под номером 4566. Она сейчас находится практически в центре видимого диска Солнца. Для сравнения: в мае 2022 года в установлении рекорда участвовали две группы пятен, а в декабре 2024-го — сразу пять. Большинство зарегистрированных событий относились к классам C и M, то есть не были экстремально мощными.

Примечательно, что все три дня с рекордным количеством вспышек пришлись на нынешний солнечный цикл, начавшийся в 2020 году. В предыдущих двух циклах XXI века наблюдались наиболее мощные солнечные взрывы. С начала нынешнего цикла пока не было зарегистрировано ни одной вспышки класса X10 или выше. Учёные допускают, что это может быть связано с изменением характера солнечной активности.

Есть и важная оговорка: суточные рекорды зависят от выбранного часового пояса. Например, 5 мая 2022 года по всемирному времени было зарегистрировано не 29, а 32 вспышки.