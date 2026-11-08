AST SpaceMobile будет строить собственные ракеты, чтобы догнать Starlink Mobile

Новая ракета Blacklift сможет выводить до 20 тонн полезной нагрузки, что сопоставимо с показателями Falcon 9, однако первые запуски состоятся не ранее конца 2028 года

Для создания двигательной установки компания AST SpaceMobile заключила контракт с Firefly Aerospace на сумму $1,3 млрд. Партнёр поставит 36 двигателей серии Miranda и Vira, а также передаст права на их производство. Эти агрегаты будут установлены на первых трёх ракетах Blacklift, каждая из которых сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 5 спутников BlueBird.

Инициатива стала ответом на сбои у сторонних провайдеров: генеральный директор Абель Авеллан заявил, что компания больше не хочет зависеть от внешних поставщиков и стремится к вертикальной интеграции бизнеса. По его словам, собственный носитель откроет доступ к рынку правительственных заказов, включая радары, защищённую связь и системы Интернета вещей.

Несмотря на амбициозные планы, текущие показатели AST SpaceMobile отстают от заявленных целей. К концу года компания планировала вывести на орбиту 45 спутников, но вращается вокруг Земли лишь 13 аппаратов. Это задерживает запуск непрерывного сервиса прямой связи с мобильными телефонами для операторов AT&T и Verizon. Внешние подрядчики уже согласились запустить более 100 спутников в 2027–2028 годах, но разработка собственного носителя требует значительных ресурсов.

Решение вызвало скепсис среди инвесторов. Стоимость акций компании упала с максимума в $133 в мае до $30 на фоне усиления конкуренции со стороны SpaceX. На профильных форумах пользователи назвали шаг рискованным, отметив сложность и дороговизну разработки ракетного оборудования. Президент компании Скотт Вишневский подчеркнул, что внутренняя производственная база позволит расширить клиентскую базу за счёт государственных контрактов и новых сегментов рынка.