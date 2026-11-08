Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту с космодрома Плесецк

7 ноября с космодрома Плесецк состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Она вывела космический аппарат на орбиту в интересах Министерства обороны России.

Старт ракеты прошёл штатно. После запуска её взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчётное время космический аппарат вышел на целевую орбиту и был принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают в штатном режиме.