Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту с космодрома Плесецк

Пуск состоялся 7 ноября, космический аппарат принят на управление наземными средствами Космических войск

7 ноября с космодрома Плесецк состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Она вывела космический аппарат на орбиту в интересах Министерства обороны России.

7 ноября космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома Плесецк

Старт ракеты прошёл штатно. После запуска её взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчётное время космический аппарат вышел на целевую орбиту и был принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают в штатном режиме.

Наука и космосСпутникиКосмические запускиКосмодром ПлесецкИсточники:Роскосмос

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