Землю накрыла магнитная буря

Вечером 7 ноября на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1 (Kp5+). Причиной стало воздействие потока солнечной плазмы, исходящего из корональной дыры. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) и Лаборатории солнечной астрономии.

Земля вошла в этот поток ещё минувшей ночью, однако магнитосфера некоторое время справлялась с возросшей нагрузкой. За последние двое суток скорость солнечного ветра в окрестностях нашей планеты увеличилась примерно с 300 до 700 км/с. В итоге магнитное поле Земли начало заметно возмущаться, и ситуация перешла в фазу магнитной бури.

Одновременно быстро усиливается авроральный овал — область, в которой возникают полярные сияния.

Ранее учёные предупреждали, что воздействие корональной дыры может вызвать магнитные бури в выходные.