DigiTimes: Apple хочет удвоить производство MacBook Neo в 2027 году

16 млн ноутбуков

Согласно данным ресурса DigiTimes, Apple хочет, чтобы поставщики произвели 16 млн ноутбуков MacBook Neo в 2027 году. Это вдвое превышает объем производства по итогам текущего года. 

Источник не говорит о смене поколений, но, напомним, согласно многочисленным данным, ожидается, что в следующем году Apple выпустит Neo 2 с 12 ГБ ОЗУ и SoC A19 Pro. Таким образом, вероятно, рост производства обусловлен в том числе прогнозами относительно продаж второго поколения. 

DigiTimes: Apple хочет удвоить производство MacBook Neo в 2027 году
Источник изображения: Apple

Первое же оказалось настолько успешным, что, по заявлению нового главы Apple, компания продала больше компьютеров Mac в 2026 финансовом году, чем в любой предыдущий год. Отдельно официальных данных для Neo, конечно, нет.  

 

 

Ноутбуки и планшетыAppleИсточники:DigiTimes

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