Команды «СберСтрахование жизни» и «VK Знакомства» запустили совместный развлекательный проект «Страховка от разбитого сердца». Участники могут получить виртуальный сертификат, который позволит рассчитывать на бонусы партнёров в случае неудачного свидания или прекращения общения с новым знакомым.

Для участия необходимо зайти на сайт проекта и ответить на семь вопросов о себе и своём опыте знакомств. После прохождения теста пользователь получит персональное романтическое резюме и сертификат с индивидуальным номером.

Если свидание окажется неудачным, участнику нужно вернуться на сайт, рассказать о случившемся и указать номер сертификата. В качестве компенсации предусмотрены бонусы от партнёров проекта — «VK Музыки», Flowwow и «Ситидрайва».

Идею проекта 17 ноября представила телеведущая и блогер Ида Галич на конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего». Инициативу поддержал старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

В «СберСтраховании» пояснили, что проект задуман как способ помочь пользователям отвлечься после неприятного романтического опыта. При этом сертификат носит исключительно развлекательный характер, не является страховым полисом и не предусматривает денежных выплат.