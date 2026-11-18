Корабль должен доставить на Землю результаты научных экспериментов и оборудование в рамках 35-й коммерческой миссии снабжения станции

NASA и SpaceX отменили расстыковку грузового корабля Dragon с Международной космической станцией, запланированную на 18 ноября.

Причина — неблагоприятные погодные условия в районах приводнения у побережья Калифорнии. Аппарат должен вернуться на Землю с научными материалами и грузами с орбитальной лаборатории в рамках 35-й миссии коммерческого снабжения МКС для NASA.

Источник изображения: NASA

Команды миссии продолжат следить за прогнозом и определять следующую возможность для возвращения корабля. Очередная оценка погодных условий назначена на 12:00 по восточному времени США 18 ноября. Если условия позволят, то ближайшее окно для расстыковки откроется в четверг, 19 ноября, в 12:05 по восточному времени.

NASA сообщит дополнительные подробности после оценки обстановки. Перенос касается именно расстыковки и возвращения Dragon: грузовой корабль пока остаётся пристыкованным к МКС.