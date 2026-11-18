Сбер готовит запуск сервиса «Умная парковка» в приложении «СберБанк Онлайн». Он позволит оплачивать стоянку на парковках со шлагбаумами без использования паркоматов и QR-кодов. Новая услуга появится в разделе «Авто» в ближайшие месяцы.

Проект реализуется совместно с технологическим партнёром Hippo Parking. На момент запуска сервис планируют подключить более чем к 280 парковкам в 50 с лишним городах России. В дальнейшем их количество должно превысить 500.

Для оплаты водителю достаточно добавить автомобиль в приложение и выбрать подходящий способ списания средств. При въезде камера автоматически распознает номер машины и откроет шлагбаум. Данные о парковочной сессии отобразятся в «СберБанк Онлайн». Оплатить стоянку можно будет автоматически в пределах установленного лимита или после подтверждения операции. Помимо рублей, для расчёта разрешат использовать бонусы «Спасибо».

В приложении также можно будет отслеживать продолжительность парковки и её статус. Сервис рассчитан на стоянки у торговых центров, офисов и спортивных комплексов.

Раздел «Авто» объединяет другие услуги для автомобилистов: покупку и бронирование машин, запись на техобслуживание, заправку, оформление страховки, оплату штрафов и платных дорог. По данным Сбера, его клиентами являются более 50 млн автомобилистов.