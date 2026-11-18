«Луна-26» готовится к полету: российская орбитальная станция прошла важный этап подготовки к миссии

Девять научных приборов российского космического аппарата «Луна-26» завершили полный цикл автономных испытаний. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Оборудование предназначено для исследования естественного спутника Земли в рамках трехлетней миссии.

По словам главного конструктора комплекса научной аппаратуры проекта Константина Ануфрейчика, все приборы прошли предусмотренную программу проверок. С их помощью ученые рассчитывают получить новые данные о Луне, в том числе о наличии воды, строении недр и окружающем космическом пространстве.

Одна из задач аппарата — создание подробной трехмерной карты лунной поверхности с помощью стереотопографической камеры. В первый год миссии спутник планируют вывести на низкую орбиту со средней высотой около 70 км. Это позволит провести съемку всей поверхности, уделив особое внимание полярным районам, которые представляют интерес для российских и зарубежных исследователей.

После завершения картографирования аппарат продолжит научные наблюдения. Запуск «Луны-26» к естественному спутнику Земли предварительно намечен на 2028 год.