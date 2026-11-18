Четыре вилки для розеток более чем 200 стран в комплекте. Представлено зарядное устройство Ugreen с цветным экраном

Компания Ugreen представила универсальное дорожное зарядное устройство X8 Global Travel Charger.

Новинка оснащена цветным TFT-экраном, который отображает информацию о силе тока, используемом протоколе зарядки, температуре адаптера и текущем состоянии питания. Устройство выполнено в сером корпусе с металлическим покрытием.

Источник изображения: ithome // Ugreen

Зарядное устройство получило два порта USB-C мощностью до 67 Вт каждый и один USB-A с максимальной мощностью 22,5 Вт. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки PD и PPS. Таким образом, адаптер позволяет одновременно подключать до трёх устройств, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Главной особенностью X8 стала универсальная конструкция с четырьмя стандартами вилок: американским, австралийским, европейским и британским. По заявлению производителя, устройство совместимо с электросетями более чем 200 стран и регионов.