Российские дилеры Lada готовятся к старту продаж первого кроссовера АвтоВАЗа — Azimut. Предварительные заявки на новинку уже принимают в нескольких городах, а некоторые автосалоны предлагают внести возвратный депозит за бронирование автомобиля. Начало продаж запланировано на 1 декабря. Об этом пишет Autonews.

В дилерской сети «Автомир» сообщили, что первыми автомобили получат Москва и Санкт-Петербург. В тольяттинском салоне «Центральная СТО» ожидают появления выставочных экземпляров к концу ноября. Их разместят в шоуруме, чтобы покупатели могли осмотреть новинку до официального старта продаж.

В Нижнем Новгороде дилер «Агат» пока собирает контакты заинтересованных клиентов, но уже предлагает забронировать автомобиль за возвратный депозит в размере 5 тыс. рублей. При этом выбрать комплектацию и цвет пока нельзя: дилеры ещё не знают, какие именно версии и в каких партиях поступят к ним. Другие автосалоны также предлагают оставить контактные данные, чтобы связаться с покупателями после появления информации о поставках.

Lada Azimut станет первым кроссовером в истории АвтоВАЗа. Для модели заявлены два силовых агрегата: 1,8-литровый двигатель мощностью 132 л. с. с вариатором и 1,6-литровый мотор на 120 л. с. с механической коробкой передач. В оснащении машины — крыша с люком, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль и ряд совершенно новых для Lada опций.