Зонд Hera получил новые изображения системы Дидим — Диморф, чтобы выяснить, как столкновение с зондом DART изменило астероид и из чего состоит его поверхность

Европейское космическое агентство (ESA) показало новые снимки двойной системы астероидов Дидим — Диморф, полученные зондом Hera. Камера Asteroid Framing Camera наблюдала систему с расстояния 28,5 км, обеспечив пространственное разрешение около 2,7 м на пиксель. Но обычной съёмкой возможности зонда не ограничиваются.

Спектрометр HyperScout H анализирует отражённый астероидами свет в 25 спектральных диапазонах — от видимого до ближнего инфракрасного излучения, недоступного человеческому глазу. Различия в спектре отражения позволяют определять состав поверхности, сопоставляя полученные данные с лабораторными измерениями метеоритов и минералов. Ещё один прибор, тепловизор TIRI, разработанный при участии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), измеряет тепловое излучение и строит карты температуры. По её распределению учёные смогут различать сплошные, пористые и раздробленные породы, а также рыхлый материал вплоть до пыли.

Источник изображения: ESA

На снимках также виден крупный астероид Дидим диаметром около 780 м с выраженным экваториальным гребнем. Он вращается вокруг своей оси примерно за 2,2 часа. По словам руководителя научной программы Hera Патрика Мишеля, быстрое вращение может способствовать перемещению материала к экватору и формированию этого гребня. Его спутник Диморф диаметром около 151 м на обычных изображениях почти полностью скрыт в тени, но хорошо различим на тепловых снимках TIRI.

Источник изображения: ESA

В сентябре 2022 года NASA направило 580-килограммовый аппарат DART в Диморф со скоростью около 6,1 км/с. Столкновение изменило орбиту астероида вокруг Дидима: период обращения сократился примерно на 33 минуты. Образовавшееся облако выброшенного вещества растянулось более чем на 10 000 км.

Теперь Hera предстоит подробно обследовать место столкновения и установить, образовался ли кратер или удар существенно изменил форму всего астероида, а также определить состав, структуру и массу Диморфа. В дальнейшем аппарат задействует 2 небольших кубсата для ещё более близких наблюдений, включая изучение поверхности с последующей посадкой.