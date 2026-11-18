Обновлённую Lada Vesta показали внутри и снаружи
Модель получит новый двигатель 1.8 мощностью 132 л.с., систему выбора режимов движения и контроль давления в шинах
В Сети появились первые фотографии обновлённой Lada Vesta товарного образца. Снимки опубликовал Telegram-канал RCI News.
Судя по представленным материалам, автомобиль получил ряд технических новшеств, которые должны расширить возможности модели и повысить удобство эксплуатации.
Главным изменением станет атмосферный двигатель ВАЗ-21172 объёмом 1,8 л. Его мощность составит 132 л.с., а максимальный крутящий момент достигнет 175 Нм. Кроме того, в оснащении появится шайба Lada Ride Select, позволяющая выбирать режимы движения в зависимости от дорожных условий и предпочтений водителя.
Ещё одним нововведением станет система электронного контроля давления в шинах.