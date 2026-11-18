Хуанг ушел, а рекордная выручка осталась: выручка Nvidia достигла $115,8 млрд, одни только ускорители Vera Rubin принесли почти $20 млрд за первый квартал ⁠ 2

Nvidia отчиталась о рекордной выручке за третий квартал 2027 финансового года — $115,8 млрд. Это на 103% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 20% выше результата предыдущего квартала. Чистая прибыль компании выросла на 105%, до $65,3 млрд. Главным драйвером роста остаётся инфраструктура для искусственного интеллекта: на подразделение Data Center пришлось $107,6 млрд, или около 93% всей выручки.

Особенно успешным оказался запуск платформы Vera Rubin. За первый квартал производственных поставок она принесла Nvidia почти $20 млрд. Компания называет это самым быстрым запуском продукта в своей истории: партнёры смогли ввести системы на базе Vera Rubin в эксплуатацию примерно за месяц — вдвое быстрее, чем предыдущее поколение Grace Blackwell. Nvidia также отмечает высокий спрос на отдельные процессоры Vera и продолжение роста продаж Blackwell Ultra.

Одновременно Nvidia наращивает обязательства перед поставщиками, чтобы обеспечить выпуск необходимого количества ускорителей и компонентов. К концу квартала объём контрактов на закупку комплектующих и производственные мощности достиг $390 млрд против $279 млрд тремя месяцами ранее. Основная часть прироста связана с многолетними соглашениями о поставках памяти. Из этой суммы $203 млрд компания рассчитывает потратить в 2028 финансовом году, ещё $69 млрд — до конца текущего финансового года.

На фоне сильного спроса Nvidia повысила прогноз роста выручки на 2028 финансовый год: теперь компания рассчитывает примерно на 75% вместо прежних 70%. При этом в ближайшем квартале рентабельность временно снизится: прогнозируемая валовая маржа составляет 71–72% против 74,8% в отчётном периоде. В Nvidia объясняют это ростом стоимости компонентов и необходимостью выполнять ранее заключённые контракты по согласованным ценам. В 2028 финансовом году компания ожидает восстановления маржи до 72–73%.

Прогноз Nvidia на четвёртый квартал 2027 финансового года — выручка около $130 млрд с возможным отклонением на 3% в обе стороны. Компания рассчитывает продолжить расширение производства вместе с партнёрами, поскольку спрос на её ИИ-ускорители по-прежнему превышает доступные объёмы поставок.