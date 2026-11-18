Яндекс разработал устройство для навигации без GPS — инерциальную навигацию «Яндекс Компас» уже тестируют в такси ⁠ 4

Яндекс создал устройство инерциальной навигации «Яндекс Компас», которое помогает автомобилям продолжать движение по маршруту, когда GPS пропадает или показывает неверные координаты. Оно подключается к диагностическому разъёму OBD-II, получает данные о скорости машины из CAN-шины и измеряет повороты с помощью гироскопа. Данные передаются по Bluetooth в приложение «Яндекс Про», где рассчитывается траектория движения.

Яндекс Компас Источник изображения: Яндекс

Система использует метод dead reckoning — счисление пути. Между обновлениями внешних координат приложение определяет перемещение автомобиля по скорости и угловой скорости. Для начального позиционирования и коррекции накопленной ошибки используются GPS и LBS — координаты, полученные по Wi-Fi и сотовым сетям. Сам «Компас» положение на карте не определяет.

Вместо Wi-Fi разработчики выбрали Bluetooth Low Energy: он не конфликтует с интернет-соединением смартфона, проще подключается и потребляет меньше энергии. Показания гироскопа и акселерометра передаются с частотой 15 Гц, данные о скорости — 2 Гц. В ходе испытаний инженеры заменили первоначальную керамическую антенну, поскольку в городских условиях она иногда приводила к задержкам и обрывам связи.

Показания гироскопа постепенно накапливают ошибку, а смещение нуля зависит от температуры. Для стабилизации работы сенсора в «Компас» добавили подогрев: он позволяет вывести датчик на стабильную температуру примерно за минуту вместо 20 минут. По результатам испытаний нестабильность смещения по двум осям снизилась почти вдвое.

Разработчикам также пришлось устранить электрические помехи и рассинхронизацию часов микроконтроллера, смартфона и сенсора. Из-за ошибки во временных метках поворот на 90 градусов первоначально рассчитывался как 92 градуса. Переход на временные метки и компенсация расхождения часов позволили исправить эту проблему.

Для навигации без GPS система использует сервис MapsLBS, определяющий местоположение по Wi-Fi-сетям и сотовым вышкам. На испытательном участке набережной, где точек доступа было мало, ошибка LBS-координат достигала сотен метров, а вот отклонение инерциального трека составляло около 20 метров. В итоге сочетание данных о движении автомобиля и внешних координат позволяет продолжать навигацию даже при потере спутникового сигнала.

Как сообщил Яндекс, первые 10 тысяч «Компасов» уже тестируют водители такси.