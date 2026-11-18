«Вне зоны доступа» может уйти в прошлое: в России смартфоны впервые подключили к сети через спутники «Экспрессы» ⁠ 15

Оператор МТС и ФГУП «Космическая связь» впервые в России провели успешные испытания технологии прямого подключения мобильных устройств к коммерческой сети оператора через геостационарные спутники «Экспресс». Тесты подтвердили возможность передачи данных и SMS без использования наземной мобильной инфраструктуры.

Для испытаний применялась технология спутниковой связи NTN стандарта NB-IoT NTN Rel 17, работающая по принципу Direct-to-Cell (D2C). Сигнал передавался через спутники, расположенные на высоте более 36 тыс. км. Кроме того, компании проверили передачу голоса с использованием узкополосного кодека на основе ИИ. Он позволяет кодировать и декодировать речь при пропускной способности канала менее 1 Кбит/с.

Для организации соединения МТС задействовала специальную NTN-базовую станцию. Ее прототип тестировали в лабораторных условиях летом 2025 года, моделируя задержки, затухание сигнала и эффект Доплера. Теперь оборудование проверили непосредственно через действующие спутники.

В МТС рассчитывают, что дальнейшее развитие технологии позволит обеспечить связь на обычных мобильных устройствах в районах, где нет покрытия сотовых сетей. Спутники ГП КС охватывают практически всю территорию России, что создает основу для расширения доступности мобильной связи в удаленных населенных пунктах и труднодоступных местах.