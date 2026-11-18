Samsung открыла программу бета-тестирования оболочки One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Пока принять участие в тестировании могут пользователи из шести стран: Германии, Индии, Польши, Южной Кореи, Великобритании и США. Для регистрации необходимо открыть приложение Samsung Members на смартфоне серии Galaxy S26, нажать на баннер программы One UI 9.5 Beta и выполнить инструкции на экране.

Samsung Galaxy S26 Ultra Источник изображения: GSMArena

После регистрации обновление можно проверить в разделе «Настройки» → «Обновление ПО». Первая бета-версия имеет номер прошивки с окончанием ZKN и включает патч безопасности Android за ноябрь 2026 года. Размер обновления составляет примерно 3,6 ГБ.

Samsung пока не сообщила, когда планирует выпустить финальную One UI 9.5 для всех. Но если ориентироваться на прежние программы обновлений, то первыми новую версию оболочки из коробки должны получить смартфоны серии Galaxy S27. Их релиз ожидается в начале 2027 года.