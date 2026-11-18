Самые желанные гаджеты Вайс-Сити: в России представили iPhone и смартфоны Samsung в стиле GTA VI ⁠ 1

Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, представило коллекцию Most Wanted, посвященную выходу игры Grand Theft Auto VI. В нее вошли четыре кастомных смартфона Samsung и Apple, а также две версии умных очков Ray-Ban. Дизайн устройств вдохновлен эстетикой GTA, архитектурой Майами и неоновыми пейзажами вымышленного Вайс-Сити.

Очки Ray-Ban Wayfarer Gen 2 Sunset получили розовые и голубые детали из ювелирной эмали, напоминающие цвета майамских закатов. Версия Gold Rush отличается золотой отделкой оправы и дужек. Обе модели оснащены камерой, динамиками и поддерживают управление касаниями, кнопками и голосом.

Складной Samsung Fold8 Ocean Drive украшен орнаментом, сочетающим мотивы архитектуры ар-деко и океанских волн. Декоративная панель покрыта золотом 999 пробы.

В оформлении iPhone Gangster использован золотой барельеф пистолета Beretta 92FS на фоне пальмового орнамента. Модель Neon Vice получила титановый рельеф и изображение тропических листьев в розово-голубой гамме. Еще одна версия, iPhone Duo Pink Alligator, отделана розовой крокодиловой кожей и дополнена титановой рамкой.

Стоимость устройств начинается от 429 тыс. рублей за очки Sunset и достигает 799 тыс. рублей за iPhone Duo Pink Alligator. Samsung Fold8 Ocean Drive оценен в 689 тыс. рублей, а версии iPhone Gangster и Neon Vice — в 699 тыс. и 659 тыс. рублей соответственно.